В Тюменской области составили рейтинг общественных советов

Общественный совет при департаменте социального развития Тюменской области признан лучшим в регионе по итогам работы в 2025 году. Он занял первое место среди 19 советов при исполнительных органах государственной власти региона. Мониторинг эффективности ежегодно проводит Общественная палата Тюменской области, рассказали в региональном департаменте социального развития.

На первом в 2026 году заседании, которое состоялось 27 марта, председатель совета Наталия Ситова представила итоги работы за прошлый год. Она отметила, что высокое место в рейтинге – результат системной деятельности и открытости к диалогу с жителями.

В ходе заседания члены совета рассмотрели три ключевых направления. Исполнительный директор АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика"» Людмила Закладная рассказала об итогах оздоровительной кампании 2025 года. В ней участвовали 19 загородных лагерей, отдохнули более 40 тысяч детей, включая ребят из семей участников СВО и детей с инвалидностью.

Председатель Ассоциации приемных семей Вера Аредакова поделилась результатами работы с замещающими родителями. За год количество семей, участвующих в мероприятиях, выросло с 130 до 220. Ассоциация запустила новое направление – сопровождение семей в кризисе, чтобы предотвращать социальное сиротство.

Также на заседании обсудили реализацию грантовых проектов, получивших поддержку губернатора. Руководители НКО рассказали о помощи пенсионерам и инвалидам в быту, а также о реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата в аэротрубе.