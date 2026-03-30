С 1 сентября 2026 года региональный надзор будет действовать в отношении всего жилфонда

Опыт Тюменской области в сфере жилищного надзора станет федеральной практикой. С 1 сентября 2026 года муниципальный жилищный контроль упраздняется, а региональный государственный жилищный надзор будет действовать в отношении всего жилого фонда, независимо от формы собственности. Такой механизм давно используется в Тюменской области. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев на встрече с губернатором Александром Моором.

В 2025 году под председательством сенатора прошли три заседания парламентских слушаний и два заседания Совета по вопросам жилищного строительства и ЖКК. На одном из них рассматривали актуальные вопросы государственного жилищного надзора и муниципального контроля. Важным итогом стало принятие изменений в федеральные законы.

«На парламентских слушаниях, посвященных повышению эффективности управления многоквартирными домами, мы пришли к выводу о необходимости совершенствования лицензирования этой деятельности. Соответствующий закон уже принят, и требования к персоналу и материально-техническому обеспечению управляющих компаний будут установлены Минстроем РФ», – проинформировал Владимир Якушев.

Александр Моор подчеркнул, что Владимир Якушев эффективно отстаивает интересы региона и его жителей в рамках своей парламентской деятельности.

«Для жителей каждого региона очень важно, чтобы их интересы в Совете Федерации представлял активный, опытный и компетентный сенатор, заслуживший уважение земляков реальными делами. Тюменской области в этом смысле повезло – такой человек у нас есть», – отметил глава региона.