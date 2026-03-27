Власти России могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран до 5 евро за литр

В России могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 3 до 5 евро за 1 литр. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на алкогольном рынке. По данным издания, новые условия могут начать действовать уже с 1 мая.

Как утверждает один из собеседников газеты, повышение пошлин должно сократить проседание спроса на российские коньяк и виски. Сейчас в стране действует пошлина на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 3 евро за 1 литр спирта в напитке.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский в комментарии изданию заявил, что такое решение может привести к заметному росту цен. По его оценке, это неизбежно скажется на продажах самых популярных зарубежных алкогольных марок.

В июле 2023 года правительство России повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Тогда это объясняли ответными мерами на действия в отношении России.