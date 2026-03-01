В Тюменской области работают представители Центрального аппарата МЧС

С 23 по 27 марта в Тюменской области работают специалисты Центрального аппарата МЧС России. Они проверяют готовность региона к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.

На установочном заседании рабочей группы, которое провел заместитель губернатора региона Руфат Биктимеров, определили план проверки, которая продлится неделю. Эксперты оценят подготовку к сезону, проверят все мероприятия, запланированные в муниципалитетах по подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведут смотр региональной группировки сил.

Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России генерал-майор Владислав Гадеев лично инспектировал Ялуторовск. Там прошла комиссия по ЧС, в которой по видеосвязи участвовал Руфат Биктимеров. Специалисты доложили о готовности систем оповещения, сил и средств для защиты от паводков, а также о механизмах оказания финансовой помощи населению.

Проверка покажет, насколько муниципалитеты готовы к возможным ЧС, позволит скорректировать планы и усилить наиболее уязвимые участки.