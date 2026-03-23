Средняя сумма вклада у пенсионеров выросла до 722,4 тысячи рублей

Средняя сумма вклада у пенсионеров в 2025 году выросла до 722,4 тыс. рублей, прибавив 49 тыс. рублей в сравнении с аналогичным периодом.

На текущих счетах таких пользователей в среднем оставалось около 50 тыс. рублей, а на накопительных — почти 200 тысяч. Статистикой поделились в ВТБ, обозначив, что люди старшего возраста уверенно ориентируются в финансовой ситуации и отслеживают максимальные ставки по накоплениям, чтобы сохранить свои потребительские привычки.

В прошлом году пенсионеры активно перекладывали средства на короткие вклады, в основном до полугода. В этом году продолжают это делать для сохранения своих сбережений. При этом, пенсионеры сохранили свою транзакционную активность, чаще всего расплачиваясь картами в супермаркетах, магазинах для дома и аптеках.

По данным кредитного учреждения, югорчане не стали лидерами по открытию вкладов и накопительных счетов. Их обошли пенсионеры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской области и Краснодарского края.