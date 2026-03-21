Власти РФ заявили об опасном росте заболеваемости диабетом

Показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу – заболевание может приобрести масштаб эпидемии. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, передают «РИА Новости».

Одной из ключевых причин роста заболеваемости Голикова назвала пищевые привычки населения.

По данным Минздрава, к 2030 году каждый второй взрослый россиянин может иметь избыточную массу тела, что существенно повышает риск развития диабета и других хронических заболеваний.

В Югре проблема также остается актуальной. По данным на начало 2024 года, в регионе зарегистрирован 66 261 пациент с сахарным диабетом, из них 3 184 человека – с диабетом первого типа и 63 077 – второго типа.

Ранее в эфире СИА-ПРЕСС врач-эндокринолог Сургутской окружной клинической больницы Татьяна Веревкина рассказала, что диабет второго типа чаще развивается после 40 лет и во многом связан с образом жизни.

Для снижения рисков специалист рекомендует регулярную физическую активность, достаточное потребление белка, ограничение быстрых углеводов, а также контроль веса и отказ от вредных привычек. Важную роль играет и диспансеризация, которая позволяет вовремя выявлять нарушения и предотвращать развитие заболевания.