Врач-эндокринолог из Сургута поделилась секретом, как сохранить здоровье после 40 лет

На первом месте среди заболеваний, возникающих после 40 лет, оказался сахарный диабет второго типа. Также в этот период повышается риск развития гипертонической болезни, атеросклероза и рака, что требует соблюдения определенных рекомендаций по сохранению здоровья. Об этом siapress.ru рассказала врач-эндокринолог БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Татьяна Верёвкина.

«Безусловно, физическая активность играет важную роль. Это не только 10 000 шагов в день, о которых все говорят, но и силовые физические упражнения. То, что поможет сохранить и даже нарастить мышечную ткань. И, конечно, никакие физические упражнения не будут эффективны без соответствующего питания. Поэтому рекомендуем, чтобы в рационе обязательно присутствовал белок в достаточном количестве и ограничены легкие, быстроусвояемые углеводы», − поделилась специалист.

Также важно ограничивать потребление сахара и соли, контролировать вес и отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Татьяна Верёвкина подчеркнула важность диспансеризации, которая позволяет своевременно контролировать ключевые показатели здоровья и предотвращать развитие серьезных заболеваний.

По мнению врача, возрастные изменения в организме неизбежны, но их можно замедлить, следуя рекомендациям по здоровому образу жизни и регулярно проверяя свое здоровье.

Напоминаем, в ХМАО среди причин смертности лидируют болезни сердца.