В Тюменской области ищут подрядчиков для ремонта дорог на юге региона

Власти Тюменской области ищут подрядчика для выполнения ремонта дорог в южной части региона. Речь идет об участках общей протяженностью почти 28 километров. Согласно документации, опубликованной ГКУ «Управление автомобильных дорог», в список вошли 11 участков в семи округах. Общая стоимость начальных цен контракта приближается к миллиарду рублей.

Список объектов разнообразен: от ремонта трассы Омутинское — Армизонское с уширением дорожной одежды до замены покрытия на мосту через реку Кизак в Упоровском районе. Наиболее масштабные работы ожидаются на дороге Шадринск — Ялуторовск в Исетском округе, где помимо асфальтирования запланировано устройство дренажей, укрепление откосов и русла водопропускной трубы. Также в перечне — ремонт участков дорог в Юргинском, Ялуторовском и Заводоуковском округах.

Победитель конкурса определится по итогам торгов, старт работ намечен сразу после подписания контракта, а завершить все мероприятия необходимо к ноябрю. По окончании, подрядчик проведет приемочную диагностику с использованием передвижной лаборатории, чтобы оценить ровность покрытия, коэффициент сцепления и другие параметры. Гарантия на выполненные работы составит до 8 лет в зависимости от интенсивности движения.

Напомним, что в Тюменской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году обновят более 97 километров региональных трасс и 12,5 километра дорог местного значения.