16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Почти миллиард рублей выделят на ремонт дорог на юге Тюменской области

В Тюменской области ищут подрядчиков для ремонта дорог на юге региона

​Почти миллиард рублей выделят на ремонт дорог на юге Тюменской области
ГУСТО

Власти Тюменской области ищут подрядчика для выполнения ремонта дорог в южной части региона. Речь идет об участках общей протяженностью почти 28 километров. Согласно документации, опубликованной ГКУ «Управление автомобильных дорог», в список вошли 11 участков в семи округах. Общая стоимость начальных цен контракта приближается к миллиарду рублей.

Список объектов разнообразен: от ремонта трассы Омутинское — Армизонское с уширением дорожной одежды до замены покрытия на мосту через реку Кизак в Упоровском районе. Наиболее масштабные работы ожидаются на дороге Шадринск — Ялуторовск в Исетском округе, где помимо асфальтирования запланировано устройство дренажей, укрепление откосов и русла водопропускной трубы. Также в перечне — ремонт участков дорог в Юргинском, Ялуторовском и Заводоуковском округах.

Победитель конкурса определится по итогам торгов, старт работ намечен сразу после подписания контракта, а завершить все мероприятия необходимо к ноябрю. По окончании, подрядчик проведет приемочную диагностику с использованием передвижной лаборатории, чтобы оценить ровность покрытия, коэффициент сцепления и другие параметры. Гарантия на выполненные работы составит до 8 лет в зависимости от интенсивности движения.

Напомним, что в Тюменской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году обновят более 97 километров региональных трасс и 12,5 километра дорог местного значения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:38, просмотров: 301, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 430
  2. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 395
  3. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 392
  4. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 383
  5. Российские власти планируют «подрезать» сферы деятельности для самозанятых 366
  6. ​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей? 365
  7. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 365
  8. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 353
  9. ​В Тюменской области выполнили показатели федерального проекта по экономике замкнутого цикла 348
  10. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 346
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4438
  2. ​Маленькое напоминание 3364
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2027
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1909
  5. ​Биометрия: куда идём? 1863
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1755
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1687
  8. ​А если вдруг 1574
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1546
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1508
  1. ​Когда иначе нельзя 6577
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5529
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4789
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4438
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4356
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4261
  7. ​Что такое хорошо 4024
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3853
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3574
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3474

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика