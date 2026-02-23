Тюменский опыт выплат пострадавшим от паводка распространят на всю Россию

Опыт Тюменской области по проактивному назначению выплат пострадавшим от паводков будет использован в других регионах страны. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на правительственном часе в Совете Федерации.

Речь идет о механизме, при котором все проверки для назначения выплат проводятся еще до подачи заявления, а пострадавшим остается лишь выбрать способ получения средств. Это существенно сокращает сроки оказания помощи.

«Переход к проактивному предоставлению услуг позволит проводить все проверки для назначения выплат еще до подачи заявлений. Пострадавшим гражданам останется выбрать способ получения денежных средств. Это существенно сократит сроки оказания помощи, – отметил глава МЧС. – Эффективность механизма была подтверждена в мае 2025 года в период весеннего половодья в Тюменской области».

Паводок 2025 года стал одним из рекордных за всю историю наблюдений, однако благодаря слаженной работе властей и экстренных служб для жителей он прошел практически незаметно.

Сейчас регион готовится к новому паводковому сезону. В марте-апреле 2026 года в Тюменской области пройдут проверки готовности к паводку с участием руководящего состава МЧС и федеральных органов власти. Губернатор Александр Моор поручил главам муниципалитетов держать на контроле подготовку к сезону, проверить состояние гидротехнических сооружений и провести противопожарные мероприятия.

«Прошедший год показал эффективность работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Благодаря своевременным мерам и оперативному реагированию удалось минимизировать риски природных пожаров и наводнений, сохранить устойчивость экономики», – подчеркивал глава региона.