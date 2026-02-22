16+
Деньги стали самым желанным подарком для мужчин на 23 Февраля

Эксперты SuperJob рассказали, чего хотят мужчины на 23 Февраля и что им дарят на самом деле

Фото: ru.freepik.com

Каждый шестой мужчина в России хотел бы получить на 23 Февраля деньги, но чаще всего в подарок ему достаются носки и парфюм. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса.

«Деньги – самый желанный подарок для российских мужчин на День защитника Отечества (17% голосов опрошенных). Причем среди молодых респондентов до 35 лет этот вариант лидирует с большим отрывом (24%), тогда как среди мужчин среднего возраста (35-45 лет) таких 15%, а среди поколения 45+ – 16%», – говорится в сообщении.

На втором месте по популярности – техника и инструменты для строительства и ремонта (7%). Причем после 35 лет интерес к таким подаркам выше: 8% среди мужчин 35-45 лет и 7% среди тех, кто старше. Среди молодежи до 35 лет этот вариант набрал лишь 4%.

Третью строчку заняли путешествия – о них мечтают 6% опрошенных вне зависимости от возраста. По 5% мужчин хотели бы получить новый смартфон (особенно востребован среди молодежи – 8%) или компьютерные игры (5% среди респондентов до 35 лет). По 4% выбрали парфюм, книгу или товары для спорта.

Однако в реальности подарки часто оказываются другими. Каждый четвертый мужчина признался, что обычно на 23 Февраля вообще остается без презента.

Самыми распространенными подарками стали одежда и аксессуары носки, белье, футболки (21%). На втором месте – парфюмерия и средства по уходу (12%). Деньги в действительности получает лишь каждый двадцатый. По 5% мужчин обычно дарят бритвенные принадлежности или «всякую ерунду». Алкоголь получают 3% опрошенных, деликатесы – 2%, инструменты и кружки – по 1%.


22 февраля в 16:35
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 февраля в 18:02
“Да не мелочитесь Вы, Наденька!». А если серьезно, то меркантильность мужчин здесь выглядит неуместной. Дорого само внимание! К примеру, лучший подарок к 23-февраля есть детский рисунок с поздравлением или поделка ребёнка, изготовленная собственными руками. Носки, парфюм деньги….. стыдно, господа!

