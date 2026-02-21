Благодаря обследованию 32-летняя тюменка смогла стать мамой после двух лет безуспешных попыток

215 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья за 2025 год. Более углубленное обследование потребовалась около десяти тысяч мужчин и более 40 тысяч женщин. Медицинские осмотры проводятся в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

– Есть примеры, которые доказывают эффективность таких обследований. 32-летняя тюменка обратилась в женскую консультацию поликлиники №17. В течение двух лет у нее не получалось забеременеть. Женщину сразу направили на диспансеризацию репродуктивного здоровья. После обследования и успешного лечения она теперь будущая мама, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В регионе продолжают совершенствовать медицинскую инфраструктуру.

– В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» была расширена сеть женских консультаций в нескольких муниципалитетах. Туда закупили более 200 единиц современного оборудования, в том числе аппараты УЗИ, приборы для записи сердцебиения плода, электрокардиографы. Все для того, чтобы в Тюменской области становилось больше счастливых семей с детьми, – подчеркнул глава региона.