Банки улучшили условия по кредитам наличными

Финансисты уже отреагировали на первое в этом году снижение ключевой ставки регулятором до 15,5%. Они улучшили условия по кредитам наличными. Решение регулятора задало новые параметры планомерного смягчения условий кредитования. И в этой сфере спрос уже начинает восстанавливаться. Только по данным ВТБ, в январе выдачи потребкредитов выросли почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Видим устойчивый запрос, клиенты возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой», — отметил Алексей Охорзин из ВТБ. И добавил, что высокие ставки помогли выработать привычку копить, в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным. Пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден, но до конца года проценты скорее всего останутся двузначными.