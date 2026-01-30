Банкиры ждут роста инвестиционных портфелей состоятельных россиян

В 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году она составила 30%. Такие прогнозы озвучили эксперты ВТБ.

Нестабильность на финансовых рынках привела к тому, что инвесторы стали сочетать интерес к акциям устойчивых компаний и облигациям федерального займа с увеличением доли золота и ликвидности. Параллельно подрастает спрос на альтернативные варианты — от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций.

«Основной тренд — это переход к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты всё реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. В инвестиционном процессе всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта», – прокомментировала старший вице-президент банка Оксана Семененко.