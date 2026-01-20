16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,5159   EUR  90,7211  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?

Да 20%

Возможно 40%

Нет 40%

Всего голосов: 80

Комментировать
0
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить покупателей квартир от «эффекта Долиной»

Законопроект об устранении «эффекта Долиной» при покупке квартир внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить покупателей квартир от «эффекта Долиной»
Фото Freepik

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничить возможность признавать недействительными сделки с жильем, совершенные продавцом под влиянием мошенников. Инициатором поправок в Гражданский кодекс выступил заместитель председателя думского комитета по экономической политике, депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин.

Изменения предлагается внести в часть 2 статьи 179 ГК РФ, которая регулирует недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. В пояснительной записке отмечается, что действующая формулировка нормы размыта и приводит к неоднозначной судебной практике.

Как напоминает депутат, Верховный суд в 2015 году разъяснял: если покупатель не знал и не мог знать об обстоятельствах обмана продавца мошенниками, сделку признавать недействительной нельзя, поскольку такой покупатель считается добросовестным и в противном случае нарушаются его права. Однако на практике суды нередко не следовали этому разъяснению, и покупателям приходилось доказывать свою добросовестность, хотя неосмотрительность при совершении сделки, по мнению автора инициативы, допустили продавцы.

Законопроект предлагает дополнить статью новым абзацем: «Если лицо не знало и не могло знать об обмане потерпевшего третьими лицами, а равно потерпевший намеренно умолчал об обстоятельствах сделки (влиянии на его волю третьих лиц), сделка не может быть признана судом недействительной, а лицо, к которому обращена сделка, считается добросовестным приобретателем, пока не доказано иное».

В пояснительной записке подчеркивается, что предлагаемые изменения должны переложить бремя доказывания на продавца. «Вместо того чтобы возлагать на покупателя бремя доказывания своей невиновности, закон обяжет продавца доказать, что покупатель знал или должен был знать об обмане. Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для «отъема» имущества», — говорится в документе.


нравится (1) не нравится (0)
20 января в 07:52, просмотров: 924, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
20 января в 12:49
«Эффект Долиной», говорите? Никакого «эффекта» для Долиной нет. Это СМИ раздули частное криминальное дело Долиной с мошенничеством, под соусом «сделке купли - продажи» ее квартиры по заниженной цене. Имеет место нарушение свободы договора купли-продажи квартиры Долиной при заключении сделки. Необходимо очистить сделку купли-продажи квартиры Долиной от мошенников и «эффект Долиной» сдуется, как «утренний туман». Впрочем, судебные приставы вручили 19 января ключи от квартиры Долиной Лурье и она с 20 января сможет завозить в квартиру свои «шмотки». А тем временем в СМИ развивается тема «эффекта Трампа» по сделке купил-продажи квартиры, вернее острова площадью 2,2 миллиона м2 по цене 700 миллиардов долларов. Действительно здесь имеет место «эффект», который поверг в шок «европейскую шайку» под названием ЕС. На наших глазах совершается прецедент, который основан на принципе, «кто сильнее, тот и прав». Это вам не сделка по квартире с якобы «эффектом Долиной» и не «домашнее насилие» в семье Макрон, где Брижит применяет силу в отношении Эммануэля (эффект налицо, вернее на глазу). Это гораздо хуже. Это предтече «нового миропорядка».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители одного подъезда в доме на Каролинского в Сургуте два дня живут без воды 611
  2. ​«Пальцы онемели»: жители Сургута жалуются на холод в автобусах 585
  3. Россияне смогут посмотреть Олимпиаду-2026. Правда, не по центральному ТВ 576
  4. ​Уроки сноса 571
  5. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 567
  6. ​За три недели января в Сургуте сгорели восемь автомобилей 558
  7. ​Шесть работодателей из Югры вошли в рейтинг работодателей России 541
  8. ​37 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 539
  9. Югорчанин попал под уголовное дело из-за неуплаты алиментов. Он задолжал семье 300 тысяч рублей 529
  10. С 1 февраля Социальный фонд России проиндексирует все федеральные выплаты на 5,6 процента 509
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4442
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3217
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 2231
  4. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 2132
  5. ​14% югорчан планируют крещенские купания. Врачи напомнили, кому категорически не стоит заходить в ледяную воду 2032
  6. ​Школьники и родители, внимание: в Сургуте изменились критерии актировок // КАРТОЧКИ 1914
  7. Telegram в России блокировать пока не собираются — депутат ГД 1889
  8. Туроператоры Югры презентовали три новых маршрута 1887
  9. ​Набережная у НТЦ в Сургуте подорожала почти на 250 млн рублей 1822
  10. ​Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба – в Топ-3 лучших пенсионных карт 1796
  1. ​Без души, но в чартах 11806
  2. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 7253
  3. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6297
  4. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6242
  5. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 6176
  6. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5936
  7. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5844
  8. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5505
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5417
  10. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5159

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика