В России сократилось число принудительных выдворений мигрантов

В 2025 году из России принудительно выдворили более 54 тысяч мигрантов. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов, передает ТАСС.

«За (первые) 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за первые 11 месяцев 2024 года было принудительно выдворено 79 тыс. иностранцев.

Как ранее отмечал губернатор Югры Руслан Кухарук, в округе удалось сократить приток мигрантов почти на 11%. При этом, с начала 2025 года в ХМАО принудительно выдворили 1 582 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство.