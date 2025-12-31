Россияне впервые за 12 лет будут отдыхать 12 дней подряд

В России с 31 декабря начались новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней и станут самыми продолжительными за последние 12 лет, следует из производственного календаря. Об этом сообщает РБК.

Начиная с 2013 года продолжительность новогодних праздников, как правило, не превышала 10-11 дней. До этого самыми длинными считались каникулы 2015 года, когда россияне отдыхали 11 дней — с 1 по 11 января. Это было связано с переносом выходного дня с 3 января на 9 января, а 10 и 11 января пришлись на субботу и воскресенье.

Самые короткие новогодние каникулы за последние 12 лет пришлись на 2014 год — восемь дней, с 1 по 8 января, поскольку 31 декабря 2013 года тогда оставалось рабочим днем. Перед нынешними 12-дневными выходными россиян ожидали два рабочих дня — 29 и 30 декабря, после чего 31 декабря начались каникулы.