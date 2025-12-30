В России студенческие билеты и зачетки станут электронными

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в российских университетах электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Документы будут доступны на портале «Госуслуги» и приравнены к бумажным, пишет «КоммерсантЪ».

Согласно закону, доступ к электронным документам получат студенты вузов, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты. При этом оформить студенческий билет и зачетную книжку можно будет и в бумажном виде — по личному запросу обучающегося.

Исключение предусмотрено для студентов, чьи образовательные программы связаны с обороной и государственной безопасностью: оформление документов для них остается в ведении федеральных органов. Правительство установит порядок передачи данных из образовательных учреждений в федеральную информационную систему. Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Проект поправок в закон «Об образовании» в январе внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов во главе с председателем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. В пояснительной записке отмечалось, что эксперимент с электронными студбилетами и зачетками показал положительные результаты. Он проводится с апреля 2024 года до конца 2025 года.