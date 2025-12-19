Мед из Нижнетавдинского округа признан одним из лучших в России

Крестьянско-фермерское хозяйство Галины и Виктории Финевич из села Велижаны Нижнетавдинского округа завоевало второе место на всероссийском конкурсе «Лучший мед России» в номинации «Полифлорный мед средний».

Соревнование проходило в рамках Всероссийского конгресса «Апифорум» в Алтайском крае, куда поступило более 1000 образцов продукции из 60 регионов, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Эта награда символизирует не только природные богатства нашего округа, но и колоссальный труд самих фермеров, стремящихся сохранить старинные традиции пчеловодства и обеспечить потребителей натуральным продуктом высокого класса», – прокомментировал победу глава Нижнетавдинского муниципального округа Сергей Борисевич.

Успех тюменских пчеловодов стал еще одним свидетельством высокого качества местной аграрной продукции. Ранее губернатор Александр Моор неоднократно отмечал, что сельское хозяйство региона не только полностью обеспечивает его продовольственную безопасность, но и показывает рекордные результаты. В этом году был собран рекордный за всю историю области урожай зерна, а тюменские сыры, овощи и другие продукты представляются на крупнейших федеральных выставках.

Победа на конкурсе повышает узнаваемость тюменского меда и открывает новые возможности для продвижения локального продукта за пределами региона.