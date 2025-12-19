Стартовал прием заявок на общероссийскую премию в области ИИ и работы с данными

Программисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут посоревноваться на звание лучших в работе с данными.

Стартовал прием заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий и искусственного интеллекта. До 20 января подать онлайн-заявку на участие могут компании, научные и образовательные учреждения, государственные организации, а также авторы научных исследований.

Церемония награждения победителей состоится в рамках шестой ежегодная конференция Data Fusion, она пройдет в Москве в Инновационном кластере «Ломоносов» 8–9 апреля 2026 года.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня определяют динамику развития многих отраслей. Это предъявляет новые требования к специалистам, компаниям и государственным структурам: критически важной становится скорость внедрения и масштабирования решений», – сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Он добавил, что от того, насколько эффективно будут развиваться компетенции и инфраструктура, зависят позиции страны на глобальной технологической карте.