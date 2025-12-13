Югорчане назвали главные ожидания от работы в 2026 году

Югорчане рассказали, чего ждут от своей работы в 2026 году. Абсолютный лидер среди ожиданий − рост зарплаты. Причем этот запрос одинаково актуален и для молодежи, и для опытных специалистов, независимо от должности и уровня образования, сообщает сервис SuperJob.

«Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства югорчан в 2026 году является повышение зарплаты (75% голосов опрошенных). Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. На втором месте − карьерный рост (32%). Стабильность − на третьей строке (25%). По 20% горожан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 16%. Еще 13% ждут расширения компенсационного пакета. 10% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 9% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 5% респондентов», − говорится в результатах опроса.

Ожидания заметно различаются в зависимости от возраста. Для молодежи до 35 лет особенно важен карьерный рост, тогда как среди работников старше 45 лет этот фактор теряет актуальность.

Зато с возрастом усиливается запрос на стабильность: его отметили 16% респондентов до 35 лет, 20% − в группе 35-45 лет и уже 35% среди тех, кому за 45. При этом именно старшие сотрудники чаще говорят о желании получать новые и интересные задачи − 26% против 9% у молодежи.

Женщины немного чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и профессионального развития. Существенную роль играет и уровень дохода. Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи оказываются важнее, чем для тех, кто зарабатывает меньше. А среди респондентов с доходом до 80 тысяч рублей особенно высок запрос на повышение зарплаты (83%) и стабильность (40%).