В Тюмени стартовала конференция, посвященная поддержке детей с особенностями развития

В Тюмени началась двухдневная межрегиональная конференция, посвящённая актуальным вопросам развития ранней помощи детям и их семьям. Мероприятие собрало специалистов из разных регионов России, включая руководителей профильных центров и представителей общественных организаций, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Инициатором и модератором конференции выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. В первый день участники посетили ключевые учреждения региона, где познакомились с тюменским опытом оказания помощи детям с особенностями развития.

«Гости побывали в Региональном центре сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов, где им рассказали о работе службы ранней помощи в системе социальной защиты населения», – рассказали в департаменте.

Специалисты показали, как организовано межведомственное взаимодействие между социальными службами, здравоохранением и образованием, чтобы сделать помощь максимально доступной. На реальном примере из практики центра была продемонстрирована система работы с семьёй после выявления проблем у ребёнка.

Также делегации посетили детский сад №133, благотворительную организацию «Открой мне мир» и Перинатальный центр, где ознакомились с различными аспектами поддержки детей раннего возраста.

Во второй день, 12 декабря, в Тюменской областной думе состоится пленарное заседание конференции с участием Татьяны Буцкой. Участники подведут итоги визита и обсудят перспективы развития системы ранней помощи в регионах России.

Конференция стала площадкой для обмена лучшими практиками и укрепления профессиональных связей между специалистами, работающими в сфере поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.