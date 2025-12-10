​Ресурс «стопмошенники72.рф» стал финалистом премии «Рейтинг Рунета»

Сайт Тюменской области по борьбе с кибермошенничеством «стопмошенники72.рф» стал одним из десяти финалистов всероссийской премии «Рейтинг Рунета». В номинации «Государственные и некоммерческие организации» проект набрал 4,8 балла из 5 возможных.

Среди участников конкурса были такие известные бренды, как «Биглион», «Шаг в жизнь» и «Движение Первые». Ежегодно в конкурсе участвуют более 1000 сайтов и мобильных приложений со всей страны.

Сайт стопмошенники72.рф направлен на профилактику и противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Это уникальная информационная площадка, которая предоставляет актуальные материалы о современных мошеннических схемах.

Ресурс содержит инструкции по защите от мошенников, реальные истории обмана и обучающие материалы. За время работы сайт привлёк более 80 тысяч посетителей, среднее время нахождения на странице составляет 2 минуты 27 секунд.

Особой популярностью пользуется интерактивная игра, которая помогает пользователям проверить свою защищённость от киберугроз. Игра доступна не только на сайте, но и в приложениях «ВКонтакте» и Telegram.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с прокуратурой, Управлением МВД по региону и Отделением Банка России. Работа ведется в рамках комплексного плана по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан.

Всероссийская премия «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года и является крупнейшим конкурсом сайтов и мобильных приложений в России. Участие тюменского проекта в финале подтверждает его востребованность и высокое качество контента в сфере кибербезопасности.