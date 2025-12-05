В ряды волонтеров В Тюменской области ежегодно вступают 270 тысяч человек

Тюменская область заняла третье место в рейтинге регионов России по развитию добровольчества. Награду ресурсному центру региона вручили на собрании Ассоциации Добро.рф в Москве, которое состоялось в День добровольца.

«Шестой год подряд региональный ресурсный центр Тюменской области становится лидером рейтинга среди субъектов Российской Федерации», – сообщили в департаменте молодежной политики региона.

На церемонии награждения присутствовали руководитель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев и глава Росмолодежи Григорий Гуров. Тюменская область была отмечена в группе субъектов с населением от 1 до 2 миллионов человек.

В своем поздравлении губернатор Александр Моор подчеркнул вклад волонтеров в решение ключевых задач. «Волонтеры – особые люди, которые посвящают свое время, силы служению другим. Многие вносят весомый вклад в помощь при чрезвычайных ситуациях», – отметил он.

Глава региона привел в пример добровольцев Олега Иванова, участвовавшего в ликвидации лесных пожаров и паводка, Ангелину Махотину из «Волонтеров Победы», которая помогает участникам СВО, и Станислава Проскурина – участника девяти гуманитарных миссий в Донбассе.

«Ежегодно в нашем регионе более 270 тысяч человек присоединяются к волонтерскому движению. Уверен, что их количество будет расти», – отметил Александр Моор.

Развитие добровольчества является одной из важных задач национального проекта «Молодежь и дети». Успех региона в федеральном рейтинге подтверждает эффективность системной работы по поддержке и координации волонтерской деятельности в Тюменской области.