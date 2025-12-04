Следить за ходом строительства дома можно через специальный портал и чат-бота в MAX

Отслеживать ход строительства жилья в России стало проще благодаря новому сервису, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Вся информация о возводимом жилье по-прежнему доступна на портале «наш.дом.рф», однако теперь пользователи могут подключить уведомления через чат-бота СПРОСИ.ДОМ.РФ в отечественном мессенджере MAX.

Запуск сервиса в MAX расширяет возможности пользователей и упрощает получение сведений о новостройках. Через бота можно узнавать о ходе строительных работ, изменениях в проектной документации и декларациях, обновлении цен, вводе домов в эксплуатацию, смене статуса застройщика и программах господдержки. Также сервис даёт советы о том, как безопасно и выгодно купить недвижимость, экономить на налогах и коммунальных платежах и не стать жертвой мошенников. В Югре через сервис уже доступны к отслеживанию 318 новостроек.

Чтобы подключить уведомления, необходимо зарегистрироваться на портале «наш.дом.рф», добавить интересующую новостройку в избранное или сохранить поисковый запрос, а затем выбрать опцию оповещения через мессенджер MAX. После этого бот автоматически будет присылать обновления по выбранным объектам в чат.