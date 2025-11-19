В Тюмени стартовал третий Форум амбассадоров возможностей: участвуют 100 студентов из 40 вузов

В Тюмени начал работу третий Форум амбассадоров возможностей России. В этом году площадка собрала около 100 участников из более чем 40 университетов страны, а также двух представителей из Кыргызстана. Всего на участие подали свыше 300 заявок.

Амбассадорами возможностей называют молодых людей, представляющих ценности университетских Центров компетенций. Они помогают другим студентам развивать профессиональные и общественные навыки, делятся знаниями и вовлекают в образовательные инициативы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовал участников в видеообращении:«Участники, прошедшие отбор на форум, — это лидеры, способные решать масштабные задачи, уверенно двигаться вперёд в саморазвитии и внедрять новые идеи. Программа насыщенная и полезная: вы проанализируете ключевые вызовы, освоите методы командной работы и сформируете план действий на предстоящий год», — отметил он.

Форум объединил 20 экспертов, среди которых представители Тюменского госуниверситета, платформы «Россия – страна возможностей», проекта «Универсариум», Высшего театрального училища имени Щепкина, Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов, а также делегаты сообщества амбассадоров возможностей.

Мероприятие продлится с 19 по 21 ноября. По итогам участники подготовят:

• дорожную карту развития сообщества амбассадоров на 2026 год,

• проект методических рекомендаций по созданию и трансформации Центров новых возможностей в вузах.

Заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова обратилась к участникам с напутствием:«За 7,5 лет президентская платформа реализовала более 60 проектов. Каждый день мы работаем, чтобы у вас появлялись новые возможности: открывать себя, приобретать компетенции, развивать навыки. Желаю вам максимально обменяться опытом — возможности часто начинаются с первого шага», — сказала она.