На международной конференции в Тюмени обсуждают здоровый образ жизни

В Тюмени открылась XXIII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающегося профессора В.Н. Зуева. На протяжении двух дней, 13 и 14 ноября, в стенах Тюменского государственного университета будут обсуждаться передовые исследования в области формирования здорового образа жизни, а также вопросы социальной адаптации и физической реабилитации участников специальной военной операции.

Масштабное мероприятие собрало широкий круг ученых, ведущих работников сферы физической культуры, а также руководителей и представителей спортивных учреждений. Главная цель конференции – обмен опытом и презентация инновационных подходов к поддержанию здоровья населения, включая особо актуальную тему восстановления бойцов, вернувшихся после ранений.

Конференция традиционно началась с торжественной части – награждения отличившихся работников сферы физической культуры Тюменской области. Пленарное заседание, открывшее основную научную программу, провел директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул неразрывную связь между научными изысканиями и высокими спортивными достижениями.

В рамках двухдневной работы участники конференции погрузятся в дискуссии на тематических секциях. В центре внимания окажутся актуальные вопросы менеджмента в спорте, эффективного физического воспитания молодого поколения, перспективы применения искусственного интеллекта в тренировочном процессе и внедрение современных восстановительных технологий. Программа также предусматривает проведение круглых столов и практических мастер-классов, способствующих профессиональному развитию участников.