Губернатор Моор приглашает муниципальных героев Тюменской области побороться за премию «Служение»

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к представителям муниципальных органов власти региона с призывом активно участвовать во Всероссийской муниципальной премии «Служение». Прием заявок на III премию, учрежденную по инициативе президента России Владимира Путина, продолжается до 21 ноября.

Премия «Служение» является значимой наградой для муниципальных служащих, отмечающей их особый вклад в развитие городов и сел, а также в повышение качества жизни населения. В прошлом году Тюменскую область уже представляли достойные кандидаты из Тюмени, Ишима и Упоровского муниципального округа.

Александр Моор подчеркнул, что органы местного самоуправления находятся на передовой, ежедневно решая актуальные проблемы жителей и обеспечивая обратную связь с населением. Именно муниципальные команды, по словам губернатора, способны оперативно реагировать на нужды людей, активно вовлечены в реализацию региональных проектов и оказывают неоценимую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

– Предлагаю главам муниципалитетов, сотрудникам органов местного самоуправления и муниципальных организаций, председателям ТОС, муниципальным депутатам подать заявки и рассказать о результатах своей работы, – призвал Александр Моор. Подать заявку можно на официальном сайте премии премияслужение.рф. Подробная инструкция доступна в телеграм-канале ВАРМСУ.

Победители премии будут определены по итогам голосования, которое пройдет весной 2026 года на платформе «Решаем вместе». Губернатор выразил надежду, что в числе лучших окажется как можно больше представителей Тюменской области.