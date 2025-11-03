Отсутствие мотивации и профессиональных навыков по-прежнему остается главным барьером при трудоустройстве

Российские работодатели стали меньше обращать внимание на возраст, пол и образование кандидатов, но все строже оценивают их мотивацию, коммуникабельность и профессиональные компетенции. Об этом говорится в совместном исследовании рекрутинговой платформы hh.ru и CRM-системы Talantix.

«Работодатели сегодня гораздо гибче в найме, чем пять-десять лет назад. Это связано не только с конкуренцией за кадры, но и с развитием культуры адаптации – нестандартные профили кандидатов вызывают все меньше настороженности. При наличии базовой мотивации и потенциала к обучению шанс на трудоустройство сегодня есть практически у каждого», – отмечает директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Так, рекрутеры становятся все терпимее к признакам, не связанным напрямую с профессионализмом. Более половины опрошенных не обращают внимания на пол (57%) и возраст (55%) соискателя. Отсутствие диплома не смущает 46% работодателей, а опыта работы – 46%.

Даже вредные привычки перестали быть решающим фактором – только треть рекрутеров (31%) считают их препятствием при найме.

Главными критериями остаются профессиональные и личностные качества. Лишь 18% компаний готовы закрыть глаза на недостаток квалификации, а только 5% – на отсутствие стремления к обучению.

Также работодатели все чаще обращают внимание на коммуникабельность и соответствие корпоративной культуре: всего 9% готовы принять сотрудника, не вписывающегося в команду.

По словам аналитиков, главная причина снижения требований – кадровый дефицит. Об этом заявили 63% участников опроса. Еще 60% признались, что готовы закрыть глаза на отдельные характеристики, если кандидат обладает нужным опытом.

Иногда решающим фактором становятся и умеренные зарплатные ожидания – на это указали 29% работодателей.