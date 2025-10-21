В России играми на компьютерах и мобильных телефонах увлекаются 70 млн человек

Игровая индустрия превращается в одно из ключевых направлений маркетинговых коммуникаций. В России сегодня играют более 70 миллионов человек, из них почти 40 миллионов — на мобильных устройствах. И, вопреки распространённым стереотипам, основная аудитория — вовсе не школьники, рассказал в интервью «РБК» сооснователь игровой студии BlackHub Games Кирилл Муханов.

«Все очень просто: там, где аудитория, там и бренды. По прогнозам, глобальный игровой рынок в 2025 году достигнет $188 млрд. В России играют более 70 млн человек, и это давно не школьники. Самая активная группа — взрослые люди с доходом, которые проводят в играх десятки, а иногда и сотни часов в год», — отметил Муханов.

По данным аналитиков Newzoo, медианный возраст российского геймера уже превысил 30 лет, а самая активная группа — люди от 25 до 35 лет. По словам Муханова, пандемия и трансформация медиарынка стали важным стимулом для брендов искать новые точки контакта с аудиторией. Игры оказались идеальной платформой, поскольку позволяют интегрировать бренды не в рекламные паузы, а в сам игровой опыт.

Эксперты считают, что в ближайшие годы именно игры станут одним из ключевых маркетинговых каналов, где бренды смогут выстраивать глубокие и естественные коммуникации с потребителями.