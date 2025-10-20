«Инфотех Junior» открыл «ИТ-неделю» в Тюмени

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,3582   EUR  94,3845  

Новости

  • ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    20 октября в 20:21
    291 0
  • ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    20 октября в 20:04
    300 0
  • ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    20 октября в 19:54
    304 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    20 октября в 19:43
    293 0
  • Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    20 октября в 17:34
    405 0 
  • Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    20 октября в 16:54
    537 0
  • У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    20 октября в 16:25
    434 0
  • ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек

    ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек

    20 октября в 16:21
    412 0
  • Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание»

    Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание»

    20 октября в 14:13
    408 0
  • Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей

    Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей

    20 октября в 13:58
    505 0
  • Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге

    Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге

    20 октября в 13:22
    447 0
  • ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели

    ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели

    20 октября в 13:17
    421 0
  • ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию

    ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию

    20 октября в 12:53
    419 0
Больше новостей
Ваше отношение к аренде жилья:
Комментировать
0
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:

Правильно, мера была жесткая 9.3%

Неправильно, мера была мягкая 51.2%

Неправильно, мера была оптимальная 11.6%

Все равно 27.9%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Больше опросов

​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

«Инфотех Junior» открыл «ИТ-неделю» в Тюмени

​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюмени стартовала «ИТ-неделя», ознаменованная открытием детского форума «Инфотех Junior» в Тюменском технопарке. Площадка собрала юные таланты региона, чтобы продемонстрировать свои разработки в сфере информационных технологий.

Торжественное открытие форума началось с награждения победителей конкурса «Моя ИТ-идея», а также школьников и педагогов, достигших значительных успехов в ИТ-конкурсах. В этом году участникам предлагалось представить проекты на тему «Тюменская область — область будущего».

– Конкурс «Моя ИТ-идея» — это возможность детям воплотить свои фантазии в осознанный проект. Они придумывают роботов-спасателей, интересные приложения для города, умные устройства для решения задач и многое другое. Каждый год мы с интересом ждем, какие решения предложат ребята на этот раз. Поздравляем победителей этого года и ждем ребят со своими новыми идеями в следующем году, – рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов

Среди юных изобретателей были отмечены:

  • Сергей Серов (6–8 лет) с проектом «Ёж-разведчик».
  • Иван Фомичев (9–11 лет) с проектом «Роботы для социальной интеграции городской экологии».

Также в дополнительной номинации победили:

  • Михаил Давидович с проектом «Робот-сортировщик пластиковых крышек».
  • Алексей Злогодухов с проектом «Автоматическая блокировка компьютерных кресел».
  • Даниил Китаев с проектом «Окей, Тюмень».
  • Сергей Осиновский с проектом «Мониторинг и анализ образовательной среды с помощью ИИ».
  • Все участники получили дипломы и памятные подарки.
  • «Инфотех Junior» включает в себя лекции, мастер-классы и практические сессии по цифровым технологиям, а также финал Чемпионата на Кубок губернатора Тюменской области и защиту проектов конкурса Game Jam.
  • – «Инфотех» – это уже узнаваемый бренд, – подчеркнул Станислав Логинов. – Мы постарались пронзить весь форум технологиями искусственного интеллекта. Будет насыщенная программа, ряд конкурсов, семинаров, мастер-классов. На детском форуме мы сделали несколько треков, посвященных тому, как сделать карьеру в ИТ. Я надеюсь, что дети максимально погрузятся и уже завтра они будут теми людьми, которые формируют цифровую повестку в Тюменской области и России.

    • нравится (0) не нравится (0)
    20 октября в 20:04, просмотров: 301, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт 

    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. Баста собрал полный зал в Сургуте. Второй концерт пройдет сегодня // ВИДЕОФАКТ 628
    2. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 537
    3. ​В Мегионе две иномарки не поделили перекресток − пострадали водитель и пассажир 513
    4. ​В Нефтеюганске задержали первого замглавы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий 510
    5. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 505
    6. Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге 447
    7. У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство 434
    8. ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели 421
    9. ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию 419
    10. ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек 412
    1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2814
    2. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 2540
    3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 2504
    4. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 2331
    5. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 1997
    6. ​Сбер даёт бизнесу возможность подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта 1950
    7. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 1912
    8. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 1804
    9. ​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация 1785
    10. В ядре центра Сургута построят школу и детский сад 1773
    1. ​Где концерты, Зин? 9779
    2. Погуляем, поедим 6845
    3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6080
    4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5568
    5. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 5214
    6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5176
    7. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4985
    8. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4798
    9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4641
    10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4340

    последние комментарии читаемые комментируемые

