«Инфотех Junior» открыл «ИТ-неделю» в Тюмени

В Тюмени стартовала «ИТ-неделя», ознаменованная открытием детского форума «Инфотех Junior» в Тюменском технопарке. Площадка собрала юные таланты региона, чтобы продемонстрировать свои разработки в сфере информационных технологий.

Торжественное открытие форума началось с награждения победителей конкурса «Моя ИТ-идея», а также школьников и педагогов, достигших значительных успехов в ИТ-конкурсах. В этом году участникам предлагалось представить проекты на тему «Тюменская область — область будущего».

– Конкурс «Моя ИТ-идея» — это возможность детям воплотить свои фантазии в осознанный проект. Они придумывают роботов-спасателей, интересные приложения для города, умные устройства для решения задач и многое другое. Каждый год мы с интересом ждем, какие решения предложат ребята на этот раз. Поздравляем победителей этого года и ждем ребят со своими новыми идеями в следующем году, – рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов

Среди юных изобретателей были отмечены:

Сергей Серов (6–8 лет) с проектом «Ёж-разведчик».

Иван Фомичев (9–11 лет) с проектом «Роботы для социальной интеграции городской экологии».

Также в дополнительной номинации победили:

Михаил Давидович с проектом «Робот-сортировщик пластиковых крышек».

Алексей Злогодухов с проектом «Автоматическая блокировка компьютерных кресел».

Даниил Китаев с проектом «Окей, Тюмень».

Сергей Осиновский с проектом «Мониторинг и анализ образовательной среды с помощью ИИ».

Все участники получили дипломы и памятные подарки.

«Инфотех Junior» включает в себя лекции, мастер-классы и практические сессии по цифровым технологиям, а также финал Чемпионата на Кубок губернатора Тюменской области и защиту проектов конкурса Game Jam.

– «Инфотех» – это уже узнаваемый бренд, – подчеркнул Станислав Логинов. – Мы постарались пронзить весь форум технологиями искусственного интеллекта. Будет насыщенная программа, ряд конкурсов, семинаров, мастер-классов. На детском форуме мы сделали несколько треков, посвященных тому, как сделать карьеру в ИТ. Я надеюсь, что дети максимально погрузятся и уже завтра они будут теми людьми, которые формируют цифровую повестку в Тюменской области и России.