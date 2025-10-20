«Инфотех Junior» открыл «ИТ-неделю» в Тюмени

В Тюмени стартовала «ИТ-неделя», ознаменованная открытием детского форума «Инфотех Junior» в Тюменском технопарке. Площадка собрала юные таланты региона, чтобы продемонстрировать свои разработки в сфере информационных технологий.
Торжественное открытие форума началось с награждения победителей конкурса «Моя ИТ-идея», а также школьников и педагогов, достигших значительных успехов в ИТ-конкурсах. В этом году участникам предлагалось представить проекты на тему «Тюменская область — область будущего».
– Конкурс «Моя ИТ-идея» — это возможность детям воплотить свои фантазии в осознанный проект. Они придумывают роботов-спасателей, интересные приложения для города, умные устройства для решения задач и многое другое. Каждый год мы с интересом ждем, какие решения предложат ребята на этот раз. Поздравляем победителей этого года и ждем ребят со своими новыми идеями в следующем году, – рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов
Среди юных изобретателей были отмечены:
- Сергей Серов (6–8 лет) с проектом «Ёж-разведчик».
- Иван Фомичев (9–11 лет) с проектом «Роботы для социальной интеграции городской экологии».
Также в дополнительной номинации победили:
- Михаил Давидович с проектом «Робот-сортировщик пластиковых крышек».
- Алексей Злогодухов с проектом «Автоматическая блокировка компьютерных кресел».
- Даниил Китаев с проектом «Окей, Тюмень».
- Сергей Осиновский с проектом «Мониторинг и анализ образовательной среды с помощью ИИ».