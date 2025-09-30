В тюменских селах Шаблыкино и Падун открыли медицинские учреждения

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленной на повышение доступности и качества медицинской помощи в сельской местности. Об открытии двух медицинских учреждениях в селах рассказали в департаменте здравоохранения региона.

В селе Шаблыкино Ишимского муниципального округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, где будет принимать пациентов фельдшер Оксана Деева.

– Современные модульные ФАПы – это не просто здания. Это уверенность сельчан в завтрашнем дне, это здоровье детей и взрослых, это шаг к тому, чтобы жизнь на селе была комфортной, безопасной и перспективной, – отметил главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

В селе Падун Заводоуковского муниципального округа после капитального ремонта распахнула свои двери обновленная врачебная амбулатория Областной больницы №12.

В обновленной амбулатории будут получать помощь 2 500 взрослых и детей. Здесь разместились палата дневного стационара и кабинеты: приема врача и фельдшера, раннего выявления заболеваний, приема детского населения, прививочный и процедурный. Вести прием населения будут врач общей практики, фельдшер и акушер. Жители смогут пройти диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию.