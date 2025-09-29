16+
​Александр Моор принял участие в заседании Госсовета

Тюменская область участвует в разработке новых мер помощи участникам СВО

t.me/av_moor

Тюменская область принимает активное участие в федеральных инициативах по поддержке участников специальной военной операции. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО, которое прошло в Москве.

На заседании обсуждались новые решения, направленные на улучшение жизни ветеранов боевых действий и их семей: индексация выплат, расширение помощи тяжелораненым, обеспечение современными техническими средствами, участие в социальных программах и адаптация жилья.

– Эти вопросы важны как для страны в целом, так и для каждого региона. Их обсуждение позволяет вырабатывать единый подход и масштабировать лучшие практики. Поддержка защитников Отечества и их семей – наш общий приоритет. Совместная работа государства и регионов делает её более эффективной, – отметил Александр Моор.

В Тюменской области уже действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для членов их семей. Работа в этом направлении продолжается. Регион намерен активно участвовать в реализации федеральных инициатив и внедрять лучшие практики поддержки ветеранов и их семей.

Напомним, Госсовет РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей создан 10 марта указом президента РФ Владимира Путина.


29 сентября в 21:51
