Губернатор Тюменской области обозначил вызовы ТЭК на пленарной сессии TNF-2025

Поддержание объемов добычи нефти в России возможно только за счет внедрения отечественных высокотехнологичных решений. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии промышленно-энергетического форума TNF-2025 «Технологическое лидерство: объединяя усилия».

По словам главы региона, топливно-энергетический комплекс страны сталкивается с рядом вызовов, включая истощение существующего фонда месторождений и необходимость разработки трудноизвлекаемых запасов.

– Исходя из существующих вызовов, перед нами четко сформулирована задача обеспечить в среднесрочной перспективе поддержание объемов добычи нефти, в первую очередь за счет внедрения передовых отечественных технологических решений, – отметил Моор.

Он подчеркнул, что отечественные компании добились серьезного прогресса в производстве нефтесервисного оборудования, однако зависимость от импорта полностью не устранена. Губернатор добавил, что решения должны быть конкурентоспособными на международном рынке и максимально устойчивыми и независимыми от внешних факторов.

В дискуссии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководители крупнейших компаний ТЭК и промышленности.

Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг совместно с Минэнерго формирует «тепловую карту» технологических дефицитов, включающую более 200 видов оборудования, и подчеркнул важность кооперации государства и бизнеса.

На выставке TNF EXPO губернатор Тюменской области обратил внимание на разработки местных предприятий. В частности, группой компаний «Сибурмаш» создана система радиального бурения, которая позволяет повысить нефтедачу пласта.

Александр Моор отметил, что регион продолжит формировать статус технологического и интеграционного хаба:

– Мы уже прошли немалый путь в качестве становления региона как технологического и интеграционного хаба. Готовы и дальше включаться в выполнение важных для России и дружественных стран задач в сфере развития топливно-энергетического комплекса.