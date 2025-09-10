16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,9211   EUR  99,8246  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тюменская область получит более 80 млн рублей на расселение из аварийного жилья

Тюменская область получила дополнительные средства на расселение аварийных домов

​Тюменская область получит более 80 млн рублей на расселение из аварийного жилья
t.me/av_moor

Тюменская область получит федеральную поддержку в размере более 80 миллионов рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ссылаясь на информацию от заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Федеральные средства будут направлены из Фонда развития территорий и станут существенным дополнением к региональной программе переселения из аварийного жилья, на которую уже выделено более 300 миллионов рублей из областного и местных бюджетов.

– Благодарим Фонд за поддержку, – отметил Александр Моор.

Куда пойдут деньги

Благодаря федеральной и региональной поддержке в 2025–2026 годах планируется расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. Новые жилищные условия получат 159 жителей региона.

Масштабная программа расселения

Начиная с 2019 года в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек. Эта работа продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Что это значит для жителей

Получение федерального финансирования позволит ускорить процесс расселения из аварийного жилья и обеспечить большее количество жителей Тюменской области комфортным и безопасным жильем.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:17, просмотров: 254, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G реклама на siapress.ru 
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменской области объявлен конкурс «Трудовой код» для лучших представителей профессий 551
  2. ​В Тюменской области модернизируют коммунальную инфраструктуру в рамках концессии 551
  3. ​В Югре родителям-пенсионерам доплачивают за детей: кто и сколько может получить 452
  4. ​На трассе под Ханты-Мансийском грузовик врезался в легковушку: есть пострадавший 361
  5. ​Встретить 2026-й в новой квартире? Легко! Ищем варианты 335
  6. ​В Сургуте врач настроил «сердце» пациентки прямо у нее дома 322
  7. ​В детских садах «Мишутка» и «Волчок» в Сургуте включили отопление 312
  8. ​Школа Нижневартовска заплатит 30 тысяч рублей за сотрясение у ученицы 311
  9. ​Уральская молодежь хочет работать на заводах, но только если они выглядят как офисы айтишников 310
  10. В Сургуте осенью пройдет большой фестиваль для креативной молодежи 303
  1. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 3009
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 2454
  3. ​В Сургуте открыт первый спорткомплекс, построенный по концессии 2249
  4. ​Смертельное ДТП под Сургутом: водитель легковушки выехал на встречку 2035
  5. ​«Товары земли Югорской» представят на Центральной площади Сургута 2020
  6. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 1965
  7. ​Ремонт тротуаров в Сургуте выполнен на 90% 1939
  8. Часть онлайн-сервисов в России будут доступны даже во время отключения мобильного интернета 1929
  9. Пятидневка в школах сегодня — идея сама по себе хорошая, но в Сургуте абсолютно нереализуемая 1910
  10. Вечером над Югрой взойдет «кровавая Луна» 1900
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 8839
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 5573
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 5558
  4. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 5525
  5. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 4147
  6. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 4134
  7. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 4073
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 3767
  9. ​Они сияют ночью, скрывают звезды и прилетели с Марса? Все о серебристых облаках // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3736
  10. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 3716

последние комментарии читаемые комментируемые

