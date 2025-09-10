Тюменская область получила дополнительные средства на расселение аварийных домов

Тюменская область получит федеральную поддержку в размере более 80 миллионов рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ссылаясь на информацию от заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Федеральные средства будут направлены из Фонда развития территорий и станут существенным дополнением к региональной программе переселения из аварийного жилья, на которую уже выделено более 300 миллионов рублей из областного и местных бюджетов.

– Благодарим Фонд за поддержку, – отметил Александр Моор.

Куда пойдут деньги

Благодаря федеральной и региональной поддержке в 2025–2026 годах планируется расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. Новые жилищные условия получат 159 жителей региона.

Масштабная программа расселения

Начиная с 2019 года в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек. Эта работа продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Что это значит для жителей

Получение федерального финансирования позволит ускорить процесс расселения из аварийного жилья и обеспечить большее количество жителей Тюменской области комфортным и безопасным жильем.