Состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке к форуму «УТРО»

В Тюмени с 24 по 29 сентября пройдёт форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО», который в этом году установил абсолютный рекорд по количеству заявок — более пяти тысяч из 86 регионов России. Конкурс на участие составил десять человек на место, что сопоставимо с крупными федеральными форумами, такими как «Территория смыслов» и «ШУМ». Об этом стало известно на итоговом заседании организационного комитета в правительстве Тюменской области.

– Мы проводим мероприятия в городе и смотрим на Тюмень как на универсальную площадку. Я думаю, что при нашей слаженности и ответственности впечатления участников превзойдут ожидания. Тем более, что задумки концепции у нас интересные, современные, — отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Особенностью форума станет интеграция в городские события и создание новых арт-объектов. Например, 10 представителей из Краснодона, участвующие в лаборатории по созданию мурала «Вне времени», посвящённого героям СВО, создадут аналогичный объект и в Тюмени. Этот проект реализуется мультицентром «Моя территория» при поддержке регионального департамента общественных связей на грант губернатора Тюменской области.

Также продолжается регистрация на грантовый конкурс от Росмолодежи, где уже подано 80 заявок, 31 из которых — от тюменцев, что является рекордным показателем.

Образовательная программа форума включает выступления более 100 экспертов, представляющих такие компании, как Сбер, SuperJob и Ассоциация юристов России.