В Госдуму внесен законопроект об усилении роли родительских собраний

В Госдуму внесён законопроект, который расширяет права родителей учащихся школ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, родительские собрания получат статус органа, чьи решения будут обязательны к исполнению администрацией образовательной организации. Сейчас решения таких собраний носят лишь рекомендательный характер и зачастую игнорируются руководством школ.

Авторы инициативы отмечают, что цель законопроекта — повысить участие родителей в управлении школой и учесть их мнение по ключевым вопросам. В частности, речь идёт о возможности влиять на формирование школьного меню, выбор поставщиков питания, организацию внеурочной деятельности, а также контроль за соблюдением интересов педагогов и учеников.

В пояснительной записке указывается, что существующие родительские комитеты во многих школах выполняют символические функции. Между тем по данным Росстата и НИУ ВШЭ, полностью удовлетворены работой школ лишь около 28% родителей. Наиболее частые претензии связаны с качеством преподавания, организацией внеурочной работы, питанием, медицинским обслуживанием и обеспечением безопасной среды для детей.

Закрепление новых полномочий за родительскими собраниями, по мнению авторов, позволит сделать школьную систему более открытой и ориентированной на реальные запросы семей.