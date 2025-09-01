Молодежь по всему миру стала самой несчастной возрастной группой

Американские и британские исследователи выяснили, что молодежь, которая долгое время считалась самой счастливой возрастной группой, сегодня оказалась наименее довольна жизнью. Такой вывод они сделали после анализа данных из 46 стран, включая Нидерланды, сообщает NL Times со ссылкой на журнал PLOS One.

Ранее уровень счастья в разных возрастах выстраивался в виде U-образной кривой: пик приходился на конец 20-х, затем следовал спад к кризису среднего возраста около 50 лет и восстановление после 60. Но за последние десять лет ситуация изменилась. Теперь именно молодежь чаще всего сообщает о проблемах с психикой и низкой удовлетворенности жизнью, тогда как пожилые люди становятся счастливее.

Ученые связывают это с ростом тревожности и депрессии среди подростков и молодых взрослых, особенно женщин. Среди возможных причин ‒ давление со стороны общества, социальные сети и «чрезмерное взаимное сравнение». В Нидерландах добавляется еще и фактор жилья: цены на недвижимость сильно выросли, и старшие поколения накопили больше капитала, тогда как молодым сложно купить первое жилье.

При этом исследователи отмечают: речь не идет о тотальном несчастье. Большинство молодых людей все еще оценивают свою жизнь на «семь из десяти» и выше. Однако старшие поколения сегодня чувствуют себя заметно счастливее.