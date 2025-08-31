16+
Предпринимателей Тюменской области приглашают в бизнес-лагере

​«Мой бизнес-лагерь: смена 2025» стартует в Тюменской области 13 сентября
Фото: vk.com/tmninvest

13 сентября в Тюменской области стартует «Мой бизнес-лагерь: смена 2025» – мероприятие, ориентированное на предпринимателей, стремящихся к развитию, изменению вектора своего бизнеса, обретению нового видения и возможностей.

Проект реализует Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

В программе лагеря: интерактивные площадки, мастер-классы, личные кейсы, творческие активности и игропрактики на свежем воздухе.

Участников ждут:

  • Мотивация и личная эффективность
  • Практические тренинги по целеполаганию
  • Бизнес-коммуникации - этикет и нейроимидж успешного предпринимателя
  • Активный нетворкинг с ведущими бизнесменами региона
  • Спорт и здоровье

    • – В этом году мы с радостью проводим Бизнес-лагерь уже во второй раз! В прошлом году более 250 участников оценили наше мероприятие, и, учитывая их пожелания, мы увеличили охват и расширили формат площадок. Кроме этого, мы включили в программу проработку тела и здоровья, чтобы каждый мог не только развивать бизнес, но и заботиться о себе, – прокомментировала заместитель генерального директора Инвестиционного агентства - руководитель Центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина.

    Мероприятие пройдет на территории базы отдыха «Кулига парк». Стать участником мероприятия и прокачать себя и свой бизнес можно, зарегистрировавшись на официальном сайте.


    31 августа в 16:18
