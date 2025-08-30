Премия «Гордость нации» расширяет горизонты: новые номинации для тюменских талантов

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа премии «Гордость нации 2025», отметив достижения жителей региона в различных сферах. В этом году премия расширила свои горизонты, добавив две новые номинации, чтобы отметить вклад молодежи и поддержку семей защитников Отечества, рассказали в региональном комитете по делам национальностей.

Впервые были отмечены школьники и студенты, проявившие себя в направлении «Поколение Ум». Среди награжденных – представители Тюменского медицинского университета, Голышмановской школы №4 и Совета молодежи национально-культурных организаций Тобольска.

– Мы гордимся нашей молодежью. Сегодня она двигатель. Хочется отметить всех тех, кто своим талантом, трудом, своим неравнодушным отношением делает максимальный вклад в развитие и укрепление нашего региона и страны, – подчеркнул директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Еще одна новая номинация – «Семьи защитников Отечества» – была учреждена для выражения признательности и поддержки семьям, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Дипломы получили четыре семьи из Тюмени, Исетского и Уватского муниципальных округов.

Всего награды регионального этапа премии «Гордость нации 2025» получили 33 участника из Тюменской области, внесшие значительный вклад в развитие региона и страны.