16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не отправили сразу – отправят через полгода: в России изменились правила призыва

В России призывника могут отправить в армию в течение года после решения комиссии

​Не отправили сразу – отправят через полгода: в России изменились правила призыва
Фото: freepik.com

В России изменились правила отправки призывников на военную службу. Теперь решение призывной комиссии будет действовать целый год, следует из постановления правительства.

Если молодого человека не отправили служить сразу после заседания комиссии, его все равно могут призвать в армию в течение года – во время следующего весеннего или осеннего призыва. Повторно проходить комиссию для этого не нужно.

Помимо этого, летом вступил в силу еще один закон: теперь за несообщение в военкомат о переезде грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Такое же наказание может быть назначено, если гражданин не явился в военкомат после смены места жительства, не подтвердив регистрацию, сообщают РИА Новости.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:23, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 2426
  2. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 1202
  3. В Сургуте врачи вырезали из сердца молодой пациентки опухоль размером с яйцо // ФОТО 606
  4. Новый медицинский теплоход «Святитель Лука» прибыл в Югру 590
  5. ​Августовские тревоги не оправдались: рубль демонстрирует устойчивость 564
  6. Максим Слепов рассказал о благоустройстве в поселках Лунном, Таежном и Дорожном 556
  7. ​Амина против Софии: родители Югры чаще называют своих детей арабскими именами 398
  8. ​В Югре подорожали сыр и рыба, но сильно упали цены на яйца 290
  9. ​Врачи Сургута спасли маму и ее дочь весом 930 грамм 260
  10. ​В Сургуте отремонтируют 13 внутриквартальных проездов 251
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3800
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 2426
  3. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 2016
  4. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 2012
  5. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 1939
  6. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 1768
  7. Nordwind Airlines запустит прямые рейсы между Казанью и Сургутом 1515
  8. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1457
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1445
  10. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1418
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7372
  2. ​Единственный в истории Сургута 5032
  3. Оборонные комиссии – в действии 4653
  4. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4463
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 4419
  6. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 4304
  7. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4252
  8. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4251
  9. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4032
  10. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3890

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика