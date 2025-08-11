​Тобольский рыбзавод модернизируют и откроют там музей

ОАО «Тобольский рыбзавод», основанный в 1932 году, ждёт масштабная модернизация. Новые владельцы предприятия планируют запустить цеха по производству консервов и полуфабрикатов, а также открыть дегустационный зал с музеем. Об этом сообщил РБК Тюмень генеральный директор завода Алексей Якунин.

Летом в здании будущего цеха консервации проведут ремонт, после чего установят новое оборудование. Второй цех будет выпускать рыбные котлеты, пельмени и другие полуфабрикаты — сейчас их изготавливают вручную, но рост спроса требует перехода на промышленное производство. Оборудование уже закуплено, сумма инвестиций не раскрывается.

Кроме того, на заводе реконструируют помещение под большой дегустационный зал, где разместят музей сибирской рыбы. Экспозиция расскажет об истории предприятия, технологии переработки и будет связана с производственным цехом, что позволит развивать промышленный туризм.

Завершить ремонт и монтаж оборудования планируется в четвёртом квартале 2025 года, после чего начнётся сертификация. Новое руководство также намерено освоить выпуск продукции из рыбы Каспийского моря и Дальнего Востока.

Напомним, что в Сургуте некогда существовал рыбокомбинат, который поставлял огромные партии продукции на фронт во время Великой Отечественной войны, и успешно работал после.