Интервью о профилактике энтеровирусной инфекции и мерах в образовательных учреждениях Сургута

В Сургуте фиксируется сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Чаще всего болезнь выявляют у детей, особенно младшего возраста. Как передается вирус? Какие правила гигиены сейчас особенно важно соблюдать? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказали ‒ заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Елена Пинженина и начальник отдела профилактики и здоровьесбережения департамента образования администрации Сургута Татьяна Шадрина.

‒ Какая статистика наблюдается в Сургуте?

Е.П.: По оперативным данным, на 33-й неделе в городе зарегистрировано 17,5 случая на 100 тысяч населения. Это в основном легкие формы заболевания: герпетические ангины, назофарингиты, экзантемы полости рта и конечностей. Но хочу отметить: энтеровирусная инфекция многолика. Она может протекать и в тяжелой форме, как энтеровирусный менингит, который поражает центральную нервную систему и требует госпитализации в инфекционное отделение.

Наибольшее число заболевших сейчас ‒ это дети до трех лет (более 56% всех случаев), далее идут дети от трех до шести лет (более 20%). Третье место занимают школьники от семи до 17 лет (более 10%). Все обратившиеся за медицинской помощью на 33-й неделе ‒ дети. Но болеют и взрослые, в том числе пожилые люди, особенно при наличии хронических заболеваний и ослабленного иммунитета.

‒ Как можно заразиться энтеровирусной инфекцией?

Е.П.: Источником является больной человек или носитель. От животных заразиться невозможно. Передача происходит при несоблюдении правил гигиены: через предметы быта, ручки дверей, гаджеты. Также инфекция распространяется воздушно-капельным путем при кашле и чихании, может маскироваться под обычную ОРВИ.

Возможен и пищевой путь передачи, поэтому овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а при возможности очищать кожуру. Важно покупать продукты только в официальных местах торговли, продавец обязан предъявить документы, подтверждающие качество продукции.

‒ Какие меры профилактики важнее всего?

Е.П.: В первую очередь ‒ личная гигиена: регулярно мойте руки, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Необходимо проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать установки для обеззараживания воздуха.

Вирус хорошо сохраняется в воде, особенно стоячей. Поэтому нельзя купаться в непредназначенных для этого водоемах и в фонтанах.

‒ Какие меры принимаются в образовательных учреждениях?

Т.Ш.: Департамент образования и школы города проводят все необходимые меры профилактики. В детских садах приостановлены массовые спортивные и культурные мероприятия в помещениях для детей до шести лет, временно закрыты бассейны. Все учреждения обеспечены рециркуляторами воздуха, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами, жидким мылом и антисептиками. Уборка проводится ежедневно, не реже двух раз в день, а также регулярно ‒ генеральная.

Важная мера ‒ «утренний фильтр»: проверка температуры и состояния здоровья у детей и сотрудников на входе, чтобы не допустить в коллектив людей с признаками заболевания. После каждого приема пищи дезинфицируется посуда и приборы. Помещения проветриваются минимум четыре раза в день. Кроме того, проводится работа с родителями: разъяснения и информирование о рисках инфекции.

‒ Сколько групп сейчас закрыто на карантин?

Т.Ш.: Рост заболеваемости не фиксируется. На вчерашний день было закрыто более пяти групп.

‒ В сравнении с прошлым годом случаев больше или меньше?

Е.П.: Энтеровирусная инфекция носит циклический характер: бывают годы с ростом заболеваемости, бывают с понижением. Сейчас мы наблюдаем сезонный подъем, что ожидаемо. Это не чрезвычайная ситуация, а естественный процесс. Чаще всего заражаются дети, так как они активно контактируют друг с другом и не всегда соблюдают правила гигиены.

Ситуация контролируется. Но важно, чтобы родители не приводили в садики и школы детей с признаками болезни, не отправляли их в летние лагеря. Это не только риск распространения инфекции, но и угроза самому ребенку ‒ возможны осложнения, затяжное течение и даже необратимые последствия.

‒ В основном у детей инфекция протекает в легкой форме?

Е.П.: В этом сезоне есть и тяжелые случаи, включая энтеровирусные менингиты. Поэтому даже если кажется, что симптомы незначительны и напоминают обычную простуду, необходимо обращаться к врачу. Инфекция передается разными путями ‒ и бытовым, и воздушно-капельным, и через пищу.