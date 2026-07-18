Накапливаются причины для ослабления нашей национальной валюты в августе-сентябре

В августе на валютный рынок будут поступать доходы от экспорта в июне, когда цены сырьевых товаров пошли на спад благодаря временной деэскалации на Ближнем Востоке. По данным ЦЦИ, индекс сырьевых цен российского неэнергетического экспорта снизился на 8,9% с конца мая. Цены на нефть за тот же период снизились более чем на четверть, даже при бюджетном правиле эффект будет заметным.

При этом спрос на валюту, напротив, будет расти из-за покупок топлива за рубежом, подробно этот фактор уже разбирали. Удары по НПЗ привели к топливному кризису в России. По сообщениям СМИ, речь идет о дефиците в 35% от объемов обычного сезонного спроса. Часть дефицита будут закрывать за счет покупки бензина за рубежом. А значит, нужно будет продавать рубли и покупать валюту – это фактор ослабления рубля.

Если замещать весь недостающий объем закупками в Азии, это, по нашей оценке, порядка $1,4 млрд в месяц или около 4% от всего российского импорта. Сумма не столь большая.

Но есть еще один фактор – запрет на экспорт дизеля. Внутри страны дизеля хватит, так как раньше около 58% уходило за рубеж. Но это выпадение экспортной выручки, примерно на $2,8 млрд в месяц или 7% всего экспорта.

Суммарно топливный кризис может сократить профицит торгового баланса на $4,2 млрд в месяц. Это скорее оценка сверху, так она не учитывает сокращение потребления топлива в стране. Тем не менее порядок цифр здесь все равно значительный, что плохо для рубля.

Также напомню, что по валютным операциям Банка России в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ во втором полугодии будет стабильно меньший объем продаж валюты. Этот негативный фактор уже сказывается на рубле.

В совокупности эти причины могут привести к ослаблению рубля до 80-85 рублей за доллар. От большего ослабления рубль будут удерживать слабый потребительский и инвестиционный спрос на импорт. Дополнительную поддержку рубль может получить и в случае новой эскалации на Ближнем Востоке.

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