Если власти снесут Дом пионеров, то Сургут потеряет последнее подлинное здание донефтяного времени

В Сургуте при Совете ветеранов работает комиссия по патриотическому воспитанию молодежи. Она действует при военкомате. Мы все пенсионеры и занимаемся краеведческой работой: проводим уроки мужества в школах, рассказываем детям историю Сургута на основе краеведческих материалов. Поэтому к историческому наследию нашего города мы относимся особенно бережно.

Наша большая тревога связана с Домом пионеров. Начиная с 1994 года, постоянно предпринимаются попытки снести это здание. А ведь оно представляет огромную историческую ценность. В Сургуте сегодня практически ничего не осталось из донефтяного периода. Если взять, например, историко-культурный центр «Старый Сургут», то это новодел – собранные и восстановленные дома, своего рода имитация старого города, и то в очень кратком виде. А Дом пионеров – подлинное здание, настоящее.

Да, архитектурной ценности у него, возможно, нет – как и у многих построек на Севере. Но историческая ценность у этого здания колоссальная. Это истоки сургутского образования, именно отсюда во многом оно и начиналось. Здесь работали и занимались многие известные сургутяне. Поэтому нам очень хочется, чтобы это здание сохранили.

Я по образованию историк, и мы всегда считали, что в этом здании логично разместить музей истории сургутского образования. Такой музей у нас существует, им руководит Маслакова Антонина Ивановна. Она создавала его буквально с нуля, и где он только не располагался. Каждый раз, когда музей начинал развиваться, его просили свернуть и уйти. Я хорошо помню, как в 44-й школе у музея было прекрасное помещение, велась большая работа. Все это время мы ждали, что наконец-то будет отремонтирован именно Дом пионеров.

Но с 1994 года нам постоянно говорят, что здание сгнило. Это неправда. Его просто целенаправленно разрушают: отключают тепло, отключают электричество, создают все условия для разрушения. С моей точки зрения, это делается только для того, чтобы здание убрали, потому что оно «мешает» особняку, который стоит за ним. В свое время, когда строились эти большие дома, было снесено много исторических зданий, но тогда удалось отстоять Дом пионеров. С тех пор попытки снести его продолжаются.

Я разговаривала со старожилами, была на нескольких собраниях и заседаниях. Помню, как представители городской администрации приходили, и разговоры доходили до повышенных тонов. Для приезжих это здание не представляет ценности, а для старожилов – это часть их жизни и памяти.

Очень хочется, чтобы Дом пионеров сохранили и отреставрировали. Мы в космос летаем, а здание отреставрировать не можем? Было время, я хорошо помню, когда говорили, что на ремонт выделяли около 20 миллионов рублей. Куда они ушли ‒ я не знаю. Сейчас снова идет давление: предлагается снести здание и вместо него сделать какую-то инсталляцию. Причем эту инсталляцию хотят установить вообще в другом месте. В итоге у людей просто каша в голове возникнет, а историческое место исчезнет.

Для меня это уже крик души. Здание стоит с дореволюционных и советских времен, до 1994 года оно спокойно существовало и не рухнуло. Я уверена, что его еще можно спасти именно на этом месте. Но, видимо, оно мешает ‒ загораживает свет или вид тому самому особняку. Хотя, на мой взгляд, думать нужно было раньше, когда этот особняк строили. И людям, которые там живут, тоже стоит задуматься, на что они покушаются.

Я видела здания и в гораздо худшем состоянии, которые успешно ремонтировали. Мы в советское время работали в стройотрядах, восстанавливали такие строения, которые буквально шатались от ветра. Их приводили в порядок, и люди потом ими пользовались. Поэтому мне странно слышать, что Дом пионеров якобы «совсем плохой». В 1994 году он был крепким, как коренной зуб. И очень не хочется, чтобы происходила эта медленная казнь исторического места.

Сохранением Дома пионеров занимаются и другие неравнодушные люди ‒ Ирина Ивановна Сердюкова, Любовь Ивановна Кошелева. Я сама звонила на горячую линию президента Владимира Путина, мои коллеги из комиссии тоже звонили. Наше обращение приняли, ждем ответ.

Я также обращалась в органы госконтроля и надзора по ХМАО-Югре по поводу сохранения Дома пионеров. Ответа пока тоже нет.

Вопрос о сносе Дома пионеров нужно обсуждать. Сейчас в городе много приезжих, которые не понимают ценности этого здания. Люди, живущие здесь 20 лет, называют его «гнилушкой», и это страшно слышать. Там живет история сургутского образования.