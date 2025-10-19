Губернатор Югры поздравил жителей округа с Днем дорожника

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ваш труд – это основа стабильного развития нашего региона.

Югра – это огромная территории, и дорожная сеть играет ключевую роль в развитии экономики и социальной сферы автономного округа. Благодаря вам мы можем успешно реализовывать масштабные проекты, привлекать инвестиции и улучшать качество жизни югорчан.

Особая благодарность ветеранам отрасли, которые передают свой опыт и знания молодому поколению. Ваши трудовые заслуги – это бесценный вклад в развитие дорожного хозяйства Югры.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и реализации намеченных планов! Пусть ваш труд всегда приносит удовлетворение и гордость за свой вклад в развитие нашего региона! С праздником!