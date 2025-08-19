Гамлетовский вопрос над пустующим зданием в центре Сургута

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,4256   EUR  94,0884  

Новости

  • ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    Сегодня в 14:59
    88 0
  • Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Сегодня в 14:40
    102 0
  • Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Сегодня в 13:43
    143 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Сегодня в 13:36
    141 0
  • ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    Сегодня в 13:26
    151 0 
  • Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Сегодня в 13:21
    169 0
  • В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    Сегодня в 13:01
    158 0
  • ​Россиянам назвали даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году

    ​Россиянам назвали даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году

    Сегодня в 12:53
    168 0
  • ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    Сегодня в 11:56
    218 0
  • ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    Сегодня в 11:17
    211 0
  • ​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса

    ​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса

    Сегодня в 10:59
    201 0
  • ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте

    ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте

    Сегодня в 10:34
    279 0
  • В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

    В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

    Сегодня в 09:38
    267 0
Больше новостей
Больше опросов

«Портрет Дориана Грея» в центре Сургута − что произошло с кинотеатром «Аврора» за 40 лет

Гамлетовский вопрос над пустующим зданием в центре Сургута

«Портрет Дориана Грея» в центре Сургута − что произошло с кинотеатром «Аврора» за 40 лет
Фото: siapress.ru

11 августа исполнилось 40 лет со дня открытия кинотеатра «Аврора». Да-да, именно 11 августа 1985 года в торжественной обстановке, при духовом оркестре и многочисленных гостях и строителях кинотеатра, зампред горисполкома Г. Е. Ушаков и другие почетные гости разрезали «красную ленточку». Символичный ключ директору кинотеатра Е. Туполевой от нового объекта культуры передал начальник СУ-9 Александр Сидоров.

Затем начался праздничный показ первого художественного фильма в кинотеатре, оборудованном по последнему слову техники. Кинозал был рассчитан на 500 мест.

А потом советскую кинофикацию с ее полными залами испортили. Пошла иностранная «порнуха» и «чернуха», изредка появлялись отечественные фильмы, например, картина Алексея Балабанова «Брат». Контент голливудского пошиба третьего или даже четвертого сорта отпугнул старых добрых друзей традиционного отечественного кино, когда каждая премьера становилась событием и обсуждалась и зрителями, и кинокритиками.

Признаться, в «Аврору» с таким контентом фильмов не тянуло. И, кажется, однажды я все же пошел на премьеру фильма «Олигарх», рекламируемого как картина о самом Борисе Березовском. Вышел из «Авроры», плюясь − от редкостного и по смыслу фильма, и по актерскому воплощению нового класса олигархов.

Впрочем, до 2015 года там что-то крутили и чему-то воспитывали нашу молодежь. Результаты такого «кино» мы еще долго будем ощущать. Потому что после 2015 года кинотеатр прекратил свое существование. Нет зрителя − нет кинотеатра. Да и какой зритель пойдет на фильмы, которые вызывают «рвотный рефлекс».

Но сам кинотеатр не виноват. Его возраст молодой, просто он, как «Портрет Дориана Грея», превратился в чудовище из-за того, что крутили в этом некогда ламповом советском кинотеатре. Снести и создать на его месте кинологический парк? Может быть. Если у муниципалитета есть деньги в размере 50 миллионов рублей. А если привлечь девелопера и инвестора? Как вариант. Они поднимут вам «акцентную свечку» в 50 этажей с трехэтажным стилобатом, где может появиться и кинотеатр «Аврора», и еще много чего.

Есть еще одна идея: перенести на это место деревянное здание Дома пионеров и разбить Сквер пионеров. И я уверен, такое воплощение кинотеатра «Аврора» в Дом пионеров наиболее логично и привлечет и жителей города, и гостей, и немногочисленных туристов. А главное − привлечет инвестора. Тут логика проста: из двух советских артефактов сделать один, и на большей площади этот проект будет не просто интересным, но и коммерчески окупаемым.

Как за 40 лет здание кинотеатра «Аврора» смогло превратиться в аварийное и потерять внешний вид, превратившись в «пугало» в центре города? Объяснений нет, кроме каких-то мистических. Аура в нем была нехорошая.

Введенный в самый разгар перестройки, за месяц до приезда Генерального секретаря ЦК КПСС и его «фаворита» Бориса Ельцина в Сургут, кинотеатр не смог создать добрую атмосферу. Ведь даже весь пятилетний советский период там крутили перестроечное кино − «Интердевочку», «Маленькую Веру» и другие фильмы «переобувшихся в воздухе» советских кинорежиссеров. А потом наступила киноэра «чернухи» и «порнухи».

Фасад «Авроры», как и портрет героя известного ирландского писателя Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея», за 40 лет превратился в «чудовище». Внешний вид пугает и отталкивает инвесторов.

Обратимся к более старому кинотеатру Сургута − «Рубину», где миллионы советских кинозрителей создали позитивную ауру. Спустя 57 лет после открытия это здание востребовано и живет новой жизнью. Можно также вспомнить деревянный, легендарный и флагманский кинотеатр Сургута 60-70-х годов − «Октябрь». Отреставрированный в 1965-1966 гг., он получил широкий экран и новую киноаппаратуру, просторное фойе и кассы и стал любимым местом сургутских зрителей.

После ввода «Авроры» «Октябрь» снесли, а его директор Е. Тверетина стала руководителем нового кинотеатра. На месте позитивного «Октября» возвели часовню. А «Аврора» уже 10 лет стоит невостребованная. Мистика какая-то.

«Быть или не быть?». Гамлетовский вопрос, как топор, висит над пустующим зданием бывшего кинотеатра. «Быть» − прозвучало несколько лет назад. В представлении обывателей возникала картина реконструкции: внешний вид здания облагородят разноцветным вентфасадом всех цветов радуги, остекление выполнят в виде панорамных окон − зеркальных или художественных витражей. Заменят входную группу, подремонтируют крыльцо с пандусом для маломобильных граждан.

Внутри здания сделают перепланировку, замену сантехники, электрики и других инженерных систем. Проведут капитальный и косметический ремонт, установят современное освещение с большой люстрой в центре зала, закупят новые театральные кресла. И вуаля!

Какой функционал будет у обновленного зала? Может быть, сохранится кинотеатр, где помимо коммерческого кино будут демонстрироваться дневные детские сеансы. А по понедельникам, средам и пятницам в утренние часы − бесплатно советские (и не только) фильмы для пенсионеров и инвалидов. Может быть, появится и мультифункциональный зал: кроме кино, это будет концертная площадка, место для постановок спектаклей театров − того же СМДТ или «Петрушки». То есть в обновленном зале найдутся зрители и появятся новые творческие коллективы. Спортзал здесь видится менее привлекательным и востребованным.

Но не сложилось. В ГА заявили категорически: инвесторам «Аврора» неинтересна.

А теперь рассмотрим точку зрения: «Не быть». Что представляет собой советский некогда кинотеатр «Аврора»? С архитектурной точки зрения − это, по сути, бездарный проект. «Тупой, как паровой утюг». Отделанный желтым силикатным кирпичом производства заводов Ленинграда, где в 80-х годах трудились «ленинградская лимита» и сургутские комсомольцы, изготавливавшие кирпич для своего МЖК на улице Островского.

Отделка закаленным красным кирпичом оказалась недоступной, ибо фондов для кинотеатра в Сургуте не выделили. Получилось то, что получилось.

Место для кинотеатра выбрали тоже крайне неудачно. Все основные микрорайоны Центральной и Восточной части города оказались «без кино» в шаговой доступности. Тем более, что в десяти минутах пешком от «Авроры» находился кинотеатр «Рубин», а затем появился камерный кинозал «Галерея кино» (в бывшей бане, где обосновалась сургутская кинофикация).

По смыслу «Аврора» должна была появиться в 9-10 мкр, коль уж снесли к/т «Октябрь». Это была большая градостроительная ошибка, когда Мемориал Славы окружили пятиэтажными «хрущевками». Из-за неудачной локации кинотеатр потерял зрителя и ушел в небытие.

Архитектура «Авроры», похожая на утюг и лишенная масштабного козырька над входом, обесценила его как памятник советской архитектуры. Даже мозаики, как на «Рубине», здесь не нашлось. Скучный по виду «сарай», в котором и сохранять-то нечего. Это не советский модерн сургутского ж/д вокзала. Это гораздо хуже.

Такой унылый облик здания не жалко обшить сайдингом под вентфасад. Это аргументы за снос − за несколько дней его можно превратить в груду желтого кирпича, и никто не выступит в его защиту как за архитектурное наследие города.

А вот в Юганске кинотеатр «Юган» после продажи превратился в «Магнит». Видимо, хорошо строили этот к/т, раз спустя 50 лет в нем разместили торговую точку. Но губернатор Югры Руслан Кухарук не забыл жалобы и страдания жителей по «Югану». В программу государственного строительства Югры включен проект возведения Культурно-досугового центра с кинотеатром «Юган».

Напомню: кинотеатр «Юган» − это точная копия нашего «Рубина» на 600 мест, введенного в эксплуатацию в 1968 году и благополучно избежавшего сноса. Начало строительства «Югана» − 1968 год, ввод − 1970-й.

Идем дальше. Судьба «Авроры» известна: она близка к финалу, то бишь к сносу. А есть ли еще позитивные примеры продолжения жизни советских кинотеатров в Югре? Есть!

Город Когалым − кинотеатр «Янтарь» на 800 мест, введенный в эксплуатацию в 1988 году. Сегодня здесь, после коренной реконструкции, работает филиал Московского Малого театра. Внешний фасад выполнен в стиле а-ля «Москва», напоминая здание материнского Малого театра.

Город Нижневартовск. В январе 1975 года сваебойные агрегаты специализированного управления «Уралсибпромэкскавация» забили первые сваи под будущий кинотеатр «Октябрь» на 800 мест. В 1978 году кинотеатр был введен в эксплуатацию. Строители постарались на славу: на втором этаже возвели мозаичное панно «Покорителям Самотлора и Огня». Такие панно сегодня стали редкостью и имеют историческую ценность.

Особенность «Октября» в том, что в нем изначально заложили функционал Дома культуры − с кружками, творческими коллективами, поэтому со временем он стал ДК «Октябрь». Сейчас это ведущий культурно-досуговый центр Нижневартовска (своего рода сургутский Городской культурный центр), недавно отметивший свое 47-летие. Дом культуры сохранил название, потому что так его назвали первые строители города, а коллектив чтит традиции первопроходцев Самотлора, которые в 1978 году дали имя «Октябрь» новому кинотеатру.

В Сургуте тоже был кинотеатр «Октябрь», но новому кинотеатру дали имя «Аврора». Что имели в виду в отделе культуры Сургутского горисполкома? Броненосец «Аврора», пальнувший холостым по Зимнему дворцу? Или богиню утренней зари из греческой мифологии? Непонятно. По мне − лучше бы сохранили название «Октябрь». Тем более бренд был раскрученный. Второй раз сносить «Октябрь» уже не стали. «Расстреливать два раза уставы не велят».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:11, просмотров: 235, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее 598
  2. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 552
  3. Депутаты ГД попросили отстать от учителей с родительскими чатами в нерабочее время 536
  4. ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета 519
  5. Реальный объем помощи бизнесу в Сургуте насчитывает порядка 3 млрд рублей 494
  6. В Госдуме предложили увеличить пошлину на получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей 487
  7. В России предложили запретить смартфоны в детских лагерях 434
  8. ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте 279
  9. В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации 267
  10. В программу газификации Югры внесены еще 182 домовладения 250
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2101
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 2018
  3. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1709
  4. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 1660
  5. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1639
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1608
  7. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1483
  8. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1430
  9. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1427
  10. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1385
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28640
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6468
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6018
  4. ​А Сайма ждет… 4671
  5. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4370
  6. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4218
  7. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3920
  8. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3760
  9. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3654
  10. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3512

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

