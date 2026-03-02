​Сургут впервые отметил День наставника 2 марта и рассказал о поддержке молодых педагогов

В Сургуте впервые отмечают День наставника. Дата приурочена ко дню подписания указа президента России «Об учреждении знака отличия "За наставничество"» 2 марта 2018 года, а также ко дню рождения основоположника научной педагогики в стране Константина Ушинского. Об этом сообщила администрация Сургута.

Глава города Максим Слепов в соцсетях отметил, что наставник — это не только учитель, но и человек, который помогает передавать знания, опыт и профессиональные компетенции. «Сегодняшний день — хороший повод выразить благодарность наставникам и вспомнить, как их поддержка помогла нам стать лучше. А если вы сами являетесь наставником, помните, что ваша работа ценится и очень важна», — подчеркнул он.

В администрации добавили, что для Сургута, где в школы ежегодно приходят молодые кадры, новый праздник имеет особое значение. Сейчас статус молодого специалиста в городе имеют более 400 человек.

Поддержка начинающих педагогов выстроена как система. Ее основой стал муниципальный проект «Школа наставников», который объединяет педагогов разных поколений, общественные организации, а также учреждения высшего и среднего профессионального образования.

Среди наиболее востребованных форматов названы сообщество молодых специалистов «Лига наставников», индивидуальные образовательные маршруты, «Школа классного руководителя» и кадровая школа «Управленческий start-up» для тех, кто планирует расти до руководящих позиций.

Также развиваются цифровые проекты: web-клуб «Интернет-наставник», интерактивный проект «Педагогические династии и наставники Сургута», виртуальные Доски почета для лучших педагогов и классных руководителей.

По данным администрации, более 20 сургутских педагогов уже подтвердили категорию «педагог-наставник». В мэрии подчеркнули, что это звание отражает их вклад в развитие городской системы образования и профессиональное становление молодых специалистов.