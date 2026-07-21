Обзор комментариев под выпуском «О чем говорят» о том, что Сургут рискует потерять учреждение для подростков «Наше время»

В одном из выпусков «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили ситуацию вокруг «Нашего времени» – учреждения, где сургутские подростки могут официально работать в свободное от учебы время.

Поводом стала проверка контрольно-счетной палаты, после которой под вопросом оказалась выплата зарплат школьникам из городского бюджета. В комментариях читатели резко отреагировали на возможные изменения и заявили, что подросткам нужно оставить возможность легально зарабатывать.

«Дети были заняты и зарабатывали сами»

Один из главных аргументов читателей – «Наше время» давало подросткам не просто досуг, а официальную работу: дети были заняты летом, получали первые деньги и не искали случайные способы заработка.

Горожанин с никнеймом Нет Меня вспоминает, что его сын регулярно устраивался в учреждение на лето, а попасть туда было непросто из-за высокого спроса.

«Столько лет существовало «Наше время», теперь пришла идея уничтожить то, что работало. Дети были заняты, зарабатывали себе деньги на свои хотелки. Попасть туда было очень сложно. Мой сын постоянно туда устраивался летом. Вместо того чтобы подвести законодательную базу, сейчас хотят это разрушить. Ликвидировав «Наше время», дети будут слоняться по городу в поисках приключений, и, соответственно, поднимется уровень детской преступности», – пишет он в комментариях.

«Ребенок выбирает между отпуском и работой – работу»

Читательница Ольга Ф. также считает, что городу нужно сохранить возможность для подростков официально работать. По ее словам, многие семьи специально ждут запись в «Наше время», а сами дети воспринимают трудоустройство как важный опыт.

«Разве можно уничтожать такое предприятие, где подростки сами зарабатывают себе на карманные расходы? В разгул подростковой преступности надо максимально привлекать ребят к труду, чтобы занять их, чтобы они видели, что можно заработать деньги законным путем. Так нет, власть делает все, чтобы уничтожить единственное предприятие, которое обеспечивает подростков работой. Мы всей семьей «ловим» талоны на работу. Ребенок выбирает между отпуском и работой – работу! Он хочет работать. И так очень многие подростки. Так дайте же им возможность зарабатывать! Спасите «Наше время» и наших детей», – комментирует горожанка.

Комментатор также добавила, что подросткам нужна легальная альтернатива сомнительным способам заработка.

«Мы видим ребят, которые на дорогах лавируют среди машин, предлагая услуги. Все, в том числе и власть, порицают такой заработок. Это проще всего – запретить, наказать. А намного сложнее найти альтернативу. Вот бы организовали достаточное количество мест для ребят, и на дорогах было бы меньше подростков», – отметила она.

«Лучше бы создали молодежные трудовые отряды»

Читательница Татьяна С. считает, что город должен не сворачивать подростковую занятость, а расширять ее.

«Лучше бы создали молодежные трудовые отряды на лето. У нас достаточно подростков, которые желают трудиться, а не залипать в телефонах» – пишет местная жительница.

Напомним, в учреждении «Наше время» подростки работают в бригадах по благоустройству города и в производственных отделениях. Среди доступных специальностей – рабочий по благоустройству населенных пунктов, гладильщик, швея, официант, трафаретчик и подсобный рабочий. Самой востребованной летом остается работа по благоустройству города. В июне 2026 года учреждение трудоустроило 356 подростков, а за первые пять месяцев года – 554 человека. Всего в 2026 году «Наше время» планировало трудоустроить не менее тысячи несовершеннолетних, в том числе в летний период. Приоритет отдавали детям из семей участников СВО, многодетных семей и подросткам, состоящим на профилактическом учете.