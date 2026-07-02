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Сургутское «Наше время» со следующего года не сможет трудоустраивать школьников и платить им зарплату

В Сургуте подростки могут лишиться оплачиваемой летней работы в учреждении «Наше время»

Сургутское «Наше время» со следующего года не сможет трудоустраивать школьников и платить им зарплату
Фото «Наше время»

В Сургуте под угрозой реформирования оказалось муниципальное учреждение «Наше время», которое с 1990-х годов предоставляет школьникам рабочие места на летний период. Со следующего года подростки могут перестать получать зарплату, а многие вакансии закроют, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Петрушина.

По его словам, заработную плату школьникам выплачивали из городского бюджета. Однако после аудита контрольно-счетная палата Сургута указала на «нецелевую трату бюджетных средств». Аудиторы пришли к выводу, что прямое трудоустройство несовершеннолетних не входит в полномочия муниципалитета. Это означает, что, с точки зрения КСП, город не должен был выплачивать подросткам зарплату за такую работу.

«Рабочие места и профессии (швея, трафаретчик, гладильщик, официант), которые ранее предлагались подросткам как постоянные, будут упразднены», – сказал Дмитрий Петрушин.

Он отметил, что это может привести к сокращению рабочих мест и высвобождению специалистов. По словам Дмитрия Петрушина, уникальный опыт создания дополнительных рабочих мест, который выполнял важную социальную и профилактическую функцию, может быть потерян из-за несовершенства законодательства.

Депутат думы Сургута Владимир Болотов считает, что позиция КСП может стать стратегической ошибкой и негативно повлиять на состояние сургутской молодежи. Летнее трудоустройство давало подросткам возможность легально заработать и могло снижать подростковую преступность.

В связи с ситуацией «Наше время», вероятно, реформируют. Подросткам вместо оплачиваемой работы и записей в трудовые книжки могут предложить «клубы по интересам» с профессиональной ориентацией.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 195, комментариев: 0
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