Почему Сургут стал непривлекательным для жизни и переезда

Сургут и Нижневартовск заняли очень низкие места в рейтинге городов России, куда люди хотели бы переехать. Для Югры это неприятный, но очень показательный сигнал: при всех бюджетных возможностях северные города все хуже воспринимаются как удобное и интересное место для жизни.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему Сургут оказался так низко в этом рейтинге, как город за последние годы потерял часть своей привлекательности, что произошло с медициной, культурой, городской средой и инфраструктурой, почему даже Курган сегодня выглядит в подобных опросах лучше, и как Сургут постепенно превращается в яркий, но безликий город без внятной городской души.

Дмитрий Щеглов: Сургут и Нижневартовск заняли очень низкие места в рейтинге тех городов, куда хотели бы переезжать опрошенные по всей стране россияне. Таковы результаты опроса, которые представил Финансовый университет при правительстве России. Сургут занял 66-е место в этом рейтинге, Нижневартовск еще ниже — 69-й. И, как сказали аналитики, люди считают, что в Сургуте не очень хорошо с некоторыми услугами, не очень хорошо с ЖКХ, ну и всякими другими разными проблемами типа недвижимости и так далее. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи, обсуждаем эту историю. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Скажем, давай задам тебе такой вопрос. Ты сильно удивлен результатами этого опроса или не очень? С учетом того, что вообще-то среднестатистический россиянин понятия не имеет, что происходит в Сургуте. Это мы с тобой тут каждую неделю что-то обсуждаем и знаем про его проблемы, нюансы, но вот среднему россиянину как будто бы это не должно быть известно. Тем не менее.

Т.С.: Как учат театральные деятели, в постановках нельзя на вопрос отвечать внятным ответом, иначе теряется интрига. Поэтому, если я на твой очевидный банальный вопрос отвечу так же банально: «Ну да, я не удивлен», — это будет как-то не очень тонко. Поэтому я бы переадресовал встречный тебе вопрос: а что могло бы нас удивить в данном исследовании федеральном? Не в тысячный раз утвердить очевидное мнение, а что бы нас удивило, если бы мы прочитали какие-то другие данные этого опроса? Ну вот давай поанализируем.

Д.Щ.: Мы бы могли удивиться тому, что люди думают, что в Сургуте что-то есть... Давай так. С течением довольно долгого времени Сургут появлялся в федеральной повестке исключительно по довольно странным поводам. И не всегда хорошим, а чаще всего совсем не хорошим поводам. Но совсем недавно, могу тебе сказать, на целом Первом канале вышла целая хвалебная передача про Сургут. Но, видимо, эффекта она не успела никакого возыметь с точки зрения такого паблисити нашего города на федеральном уровне. В основном про Сургут говорят про то, что там случилась какая-нибудь дичь.

Т.С.: Мне интересно было бы, конечно, узнать, в этом рейтинге какое место занимают такие города, как Курган, Шадринск, небольшие города вокруг Челябинска.

Д.Щ.: Курган на 19-м месте. Тюмень на 8-м, Екатеринбург на 33-м, Челябинск на 47-м. Тюмень опять как-то вылезла.

Т.С.: Не только Тюмень. Обратим внимание на город Курган. Значит, друзья, те, кто был когда-либо в Кургане, а в Сургуте очень много жителей Кургана, Курганской области. Был период такой в начале нулевых, когда в Сургут хлынули, в простонародье говорят, без обид, просто люди так говорят, «Челяба и Курган», потому что условия жизни в тех регионах по сравнению с Югрой были, мягко говоря, другие. И, в частности, в Сургуте курганцы, челябинцы и жители некоторых других российских регионов видели тот самый пресловутый оазис благополучия.

В чем это выражалось? Выражалось в более качественном благоустройстве городской территории, это очевидно. Сургут очень благоустроенный город. Заметим, кстати, это никак не повлияло на его привлекательность. Но за эти 15-20 лет мы видим: произошло нечто, что Сургут на какие-то огромные порядки отстал даже от Кургана. Я еще раз говорю: Курган — это не самый аккуратный, скажем так, прилизанный город. Сегодня его привлекательность, вероятно, связана, как и у Челябинска и Екатеринбурга, в том числе с наличием там оборонных производств, я так понимаю. И уровень доходов местного населения резко вырос.

Сургут, несмотря на то, что является столицей нефтяного края, нефтяных закромов родины и все такое, не может похвастаться, к сожалению, высокими доходами своих работников. Это парадокс. И любой, кто живет в Сургуте, знает, как экономическая ситуация в городе, в регионе для обыкновенных работников, для служащих, для малых предпринимателей каждодневно ухудшается. Вот такой парадокс. И мы это видим ярко сейчас пока еще только на рынке недвижимости. Но любой предприниматель из малого и микросегмента подтвердит, что работать стало очень трудно или невозможно. Огромная волна банкротств, ухода в убытки. И, кажется, в Сургуте никто не понимает, что с этим надо делать.

Хотя, как мы видим, некоторые города могут и без оборонных предприятий прекрасно развиваться и создавать условия. Кстати говоря, я хочу сказать, что вот обратите внимание, в том числе из нашего округа, Уральского федерального: Екатеринбург, Тюмень, Курган, Челябинск... Я там думаю, где-то и Тобольск рядышком. Это все города так называемого собянинского круга. То есть школа собянинской административной модели, которую он внедрил уже 26 лет назад и апробировал сначала на Тюменской области, потом это было распространено на некоторые другие территории УрФО. И вот мы видим результат: как можно грамотно управлять городами и делать их привлекательными во всех смыслах.

А для того чтобы ответить на вопрос, что же нас не удивило, давайте просто посчитаем. Берем калькулятор: сколько в Сургуте удобных современных аэропортов? Железнодорожных вокзалов... Тут, кстати, проходит и вариант ответа «один». То есть даже если одна единица чего-то из перечисленного дальше будет, это можно считать огромным достижением для нашего великого сибирского города. Сколько в Сургуте речвокзалов? А сколько в Сургуте театров? Настоящих театров, не числящихся в штатном расписании департамента культуры, а настоящих театров со своим домом, спроектированным под этот театр зданием, являющимся архитектурной, а не только культурной доминантой города?

Сколько в городе Сургуте галерей — выставочных, художественных, галерей искусств, галерей по продаже бриллиантов? Сколько помещений, которые обеспечивают интересный досуг жителям и гостям? Сколько в городе Сургуте технопарков, технических музеев или техномузеев — под открытым небом, под закрытым небом? Сколько у нас просто музеев в городе Сургуте, опять-таки настоящих? А сколько в Сургуте единиц жилья премиум-класса? Вы же хотите привлекать в город тех, кто продуцирует инновационные идеи развития, кто создает рабочие места. Сколько таких людей привлечь можно, используя развитый сегмент этого сектора недвижимости?

И так вот мы... Сколько в Сургуте проводится городских фестивалей? Не на базе филармонии — мы два фестиваля сургутской филармонии, шикарных, знаем наизусть, — а каждый город проводит постоянно какие-то городские мероприятия, выводящие людей на улицы. Сургут ограничился только Днем города, в общем-то, на данный момент. И то формат этого Дня города очень простой, если не сказать примитивный.

Ну вот и все. Сколько в Сургуте объектов архитектуры, на которые хочется глазеть просто, приехать и посмотреть? Как используется Обь для внутреннего туризма? Ну вот речвокзал уничтожен. Кстати, сургутский аэропорт, железнодорожный вокзал, речвокзал — это объекты, которые исчезли за последние 35 лет в городе Сургуте. Аэропорт не исчез, но он так долго ждет своей реконструкции, что можно сказать, и он уже в моральном состоянии таком, как бы, при смерти находится. Давно это уже не то, что можно считать современным аэропортом, к сожалению большому.

Вот так и складывается картина города. Ну плюс всякие мелочи типа засилья мигрантов, законных и незаконных, их поведение на городских уличных пространствах, способность правоохранительных органов на это качественно реагировать. Ну, собственно, вот. И если еще 10 лет назад Сургут по той же медицине считался одним из федеральных центров для медицинского туризма качественного, то мы видим, что, за исключением некоторых действительно крутых медицинских объектов, качество медицинского обслуживания тоже начинает стандартизироваться, приходить к уровню тех городов, из которых когда-то в Сургут люди ехали в том числе за медициной, за школой, за благоустроенными тротуарами. Вот и ответ на вопрос.

Меня-то другое еще обратило внимание. Сургут на 66-м месте с его бюджетными возможностями, амбициями, масштабностью, а Нижневартовск, который сегодня почти уже в два раза меньше Сургута по населению, он на 69-м месте. Вот как это? Понимаете, да? Сколько инвестируется в Сургуте в то же благоустройство, в развитие коммунальной сферы, а города стоят на одном месте. В принципе, надо задуматься о том, что такое Югра с точки зрения жизни людей.

В общем-то, теория о том, что в советские годы была допущена катастрофическая гуманитарная ошибка при строительстве северных городов... И, вероятно, надо было ограничиться все-таки вахтовыми поселками мобильными, которые разворачиваются, потом сворачиваются, и не доводить северные города до таких масштабных населенных пунктов. Очевидно совершенно, что тот же Сургут содержать вот в этом каком-то гигантском объеме с каждым годом труднее и труднее. А настанет день, когда город просто начнет банкротиться, ему не будет хватать денег на элементарные вещи. Сегодня не хватает на элементарные вещи. Ведь я все, что перечислил, это элементарные вещи, вещи, которые должен иметь каждый город.

Вы приезжаете в какой-нибудь Рыбинск — там есть театр, речвокзал, железнодорожный вокзал красивый какой-нибудь. Или приезжаете в какую-нибудь Кинешму — там есть набережная, а по реке плавают красивые теплоходы, вы можете покататься там до Нижнего Новгорода, там еще куда-нибудь, сходить в красивый музей, настоящий. Понимаете, да? Каждый город должен создавать свое... ну, я не знаю, он должен беречь свое сердце, что ли, потому что без сердца нет души. Соответственно, в Сургуте планомерно 35 лет уничтожается его... не городская душа, а его душа как места. Сургут сегодня совершенно безликий, да, сверкающий, красивый, яркий, но безликий город. Понимаете? Душу выхолащивают из города, заменяют ее непонятно чем. Поэтому в городе многим просто элементарно неинтересно жить. И молодежь, которая проектирует свою перспективу, ищет другие варианты. Вот теперь в Курган надо ехать жить, в Челябинск. Кто бы мог подумать?

Д.Щ.: Да. Что ж. Если вы вдруг с нами не согласны, пожалуйста, комментируйте, пишите в комментариях, что вы думаете, дорогие слушатели, читатели. Если согласны — ставьте лайки. И читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru. Там же много всего интересного выходит, так что заходите на наш сайт почаще. И до новых встреч, скоро вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.